Según la geología, estas son las 4 diferencias entre un cerro y una montaña que cambian la manera de verlos

Aprender a distinguir estas elevaciones es más sencillo de lo que parece. La clave está en observar detenidamente el entorno y prestar atención a cuatro factores fundamentales para no fallar nunca más.

Las nevadas en Alta Montaña, toda una postal de Mendoza año tras año. Foto: archivo

Las 4 diferencias entre un cerro y una montaña según la ciencia geológica

Para nombrar a cada lugar como corresponde, la geología establece los siguientes cuatro puntos distintivos: