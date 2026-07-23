Cómo funciona la verificación de edad en redes sociales y qué tecnologías se usan hoy

Las redes sociales implementan nuevos sistemas, como el análisis biométrico facial, para cumplir con leyes y proteger a los menores.

Métodos tradicionales: por qué ya no alcanzan

Durante años, las redes sociales se basaron en métodos simples:

Autodeclaración de edad al crear la cuenta.

al crear la cuenta. Fecha de nacimiento editable .

. Control parental opcional.

Estos sistemas son fáciles de evadir y no cumplen con los estándares exigidos por nuevas leyes como las de Francia, Reino Unido o Brasil. Por eso, las plataformas avanzan hacia tecnologías más robustas.

Tecnologías actuales para verificar la edad

1. Análisis biométrico facial (IA)

Es el método más extendido y preciso. Utiliza inteligencia artificial para estimar la edad del usuario a partir de una imagen o video corto. Ventajas:

No requiere documentos.

Alta precisión en menores .

. Se realiza en segundos.

Empresas como Yoti y plataformas como Instagram ya lo utilizan en pruebas piloto.

2. Documentos oficiales digitalizados

El usuario sube una foto de su DNI, pasaporte o licencia. La plataforma verifica:

Fecha de nacimiento.

Autenticidad del documento.

Coincidencia con el rostro del usuario.

Es el método más seguro, pero también el más invasivo y menos popular entre adolescentes.

3. Verificación a través de operadores móviles

El sistema cruza datos con compañías telefónicas, que ya tienen la edad del titular de la línea. Ventajas:

No requiere fotos ni documentos.

Se integra fácilmente con apps.

Limitación: muchos menores usan líneas registradas a nombre de adultos.

4. Tarjetas de crédito o débito

Se utiliza como indicador de mayoría de edad. Limitación: no es aplicable a menores y no garantiza identidad real.

5. Sistemas de “adulto responsable”

Un adulto verifica la edad del menor mediante su propia identidad digital. Es el modelo que evalúan países como Reino Unido y Grecia.

La autodeclaración y fecha de nacimiento editable ya no son suficientes ante la demanda de mayor seguridad digital.

Cómo se aplican estos sistemas en la práctica

Las plataformas combinan varios métodos para aumentar precisión. Por ejemplo:

Si un usuario intenta cambiar su edad , se activa verificación biométrica.

, se activa verificación biométrica. Si la actividad parece infantil (patrones de uso), se solicita documento.

Si el país exige verificación obligatoria, se aplica un sistema híbrido.

Francia, Australia y Brasil ya exigen que las plataformas demuestren que estos sistemas funcionan antes de habilitar cuentas a menores.

La verificación de edad se volvió un componente esencial de la seguridad digital. Con leyes más estrictas y tecnologías más precisas, las redes sociales avanzan hacia un modelo donde la protección de los menores es obligatoria y verificable. La inteligencia artificial será clave para garantizar procesos rápidos, seguros y globales.