Con la aprobación de leyes como la de Francia, que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años, la verificación de edad se volvió un eje central de la seguridad digital. Las plataformas deben demostrar que pueden identificar usuarios menores y bloquear el acceso. Esta nota explica cómo funcionan los sistemas actuales y qué tecnologías lideran el proceso.
Cómo funciona la verificación de edad en redes sociales y qué tecnologías se usan hoy
Las redes sociales aplican nuevos sistemas de verificación de edad para proteger a los menores. Qué tecnologías se usan y cómo funcionan en la práctica
Por qué la verificación de edad es clave en redes sociales
La expansión de leyes que restringen el acceso de menores a redes sociales —desde Francia y Australia hasta Estados Unidos y América Latina— obliga a las plataformas a implementar mecanismos confiables para comprobar la edad de sus usuarios. El objetivo es evitar que niños y adolescentes accedan a contenidos, funciones o interacciones que puedan resultar riesgosas.
La verificación de edad se convirtió en un requisito legal en varios países y en una demanda social creciente, especialmente ante el aumento de casos de grooming, retos virales peligrosos y exposición a contenidos inapropiados.
Métodos tradicionales: por qué ya no alcanzan
Durante años, las redes sociales se basaron en métodos simples:
- Autodeclaración de edad al crear la cuenta.
- Fecha de nacimiento editable.
- Control parental opcional.
Estos sistemas son fáciles de evadir y no cumplen con los estándares exigidos por nuevas leyes como las de Francia, Reino Unido o Brasil. Por eso, las plataformas avanzan hacia tecnologías más robustas.
Tecnologías actuales para verificar la edad
1. Análisis biométrico facial (IA)
Es el método más extendido y preciso. Utiliza inteligencia artificial para estimar la edad del usuario a partir de una imagen o video corto. Ventajas:
- No requiere documentos.
- Alta precisión en menores.
- Se realiza en segundos.
Empresas como Yoti y plataformas como Instagram ya lo utilizan en pruebas piloto.
2. Documentos oficiales digitalizados
El usuario sube una foto de su DNI, pasaporte o licencia. La plataforma verifica:
- Fecha de nacimiento.
- Autenticidad del documento.
- Coincidencia con el rostro del usuario.
Es el método más seguro, pero también el más invasivo y menos popular entre adolescentes.
3. Verificación a través de operadores móviles
El sistema cruza datos con compañías telefónicas, que ya tienen la edad del titular de la línea. Ventajas:
- No requiere fotos ni documentos.
- Se integra fácilmente con apps.
Limitación: muchos menores usan líneas registradas a nombre de adultos.
4. Tarjetas de crédito o débito
Se utiliza como indicador de mayoría de edad. Limitación: no es aplicable a menores y no garantiza identidad real.
5. Sistemas de “adulto responsable”
Un adulto verifica la edad del menor mediante su propia identidad digital. Es el modelo que evalúan países como Reino Unido y Grecia.
Cómo se aplican estos sistemas en la práctica
Las plataformas combinan varios métodos para aumentar precisión. Por ejemplo:
- Si un usuario intenta cambiar su edad, se activa verificación biométrica.
- Si la actividad parece infantil (patrones de uso), se solicita documento.
- Si el país exige verificación obligatoria, se aplica un sistema híbrido.
Francia, Australia y Brasil ya exigen que las plataformas demuestren que estos sistemas funcionan antes de habilitar cuentas a menores.
La verificación de edad se volvió un componente esencial de la seguridad digital. Con leyes más estrictas y tecnologías más precisas, las redes sociales avanzan hacia un modelo donde la protección de los menores es obligatoria y verificable. La inteligencia artificial será clave para garantizar procesos rápidos, seguros y globales.
En pocas palabras
- Verificación de edad: Redes sociales implementan nuevas tecnologías, como análisis biométrico y documentos digitalizados, para cumplir con leyes de protección a menores.
- Métodos tradicionales: La autodeclaración y fecha de nacimiento editable ya no son suficientes ante la demanda de mayor seguridad digital.
- Avance tecnológico: La IA y cruce de datos con operadores móviles son claves para una verificación más precisa y rápida de la edad de los usuarios.