Inicio Sociedad redes sociales
Seguridad digital

Cómo funciona la verificación de edad en redes sociales y qué tecnologías se usan hoy

Las redes sociales aplican nuevos sistemas de verificación de edad para proteger a los menores. Qué tecnologías se usan y cómo funcionan en la práctica

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, siguiendo el modelo de Australia.

Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, siguiendo el modelo de Australia.

Con la aprobación de leyes como la de Francia, que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años, la verificación de edad se volvió un eje central de la seguridad digital. Las plataformas deben demostrar que pueden identificar usuarios menores y bloquear el acceso. Esta nota explica cómo funcionan los sistemas actuales y qué tecnologías lideran el proceso.

Por qué la verificación de edad es clave en redes sociales

La expansión de leyes que restringen el acceso de menores a redes sociales —desde Francia y Australia hasta Estados Unidos y América Latina— obliga a las plataformas a implementar mecanismos confiables para comprobar la edad de sus usuarios. El objetivo es evitar que niños y adolescentes accedan a contenidos, funciones o interacciones que puedan resultar riesgosas.

La verificación de edad se convirtió en un requisito legal en varios países y en una demanda social creciente, especialmente ante el aumento de casos de grooming, retos virales peligrosos y exposición a contenidos inapropiados.

Las redes sociales implementan nuevos sistemas, como el an&aacute;lisis biom&eacute;trico facial, para cumplir con leyes y proteger a los menores.

Las redes sociales implementan nuevos sistemas, como el análisis biométrico facial, para cumplir con leyes y proteger a los menores.

Métodos tradicionales: por qué ya no alcanzan

Durante años, las redes sociales se basaron en métodos simples:

  • Autodeclaración de edad al crear la cuenta.
  • Fecha de nacimiento editable.
  • Control parental opcional.

Estos sistemas son fáciles de evadir y no cumplen con los estándares exigidos por nuevas leyes como las de Francia, Reino Unido o Brasil. Por eso, las plataformas avanzan hacia tecnologías más robustas.

Tecnologías actuales para verificar la edad

1. Análisis biométrico facial (IA)

Es el método más extendido y preciso. Utiliza inteligencia artificial para estimar la edad del usuario a partir de una imagen o video corto. Ventajas:

  • No requiere documentos.
  • Alta precisión en menores.
  • Se realiza en segundos.

Empresas como Yoti y plataformas como Instagram ya lo utilizan en pruebas piloto.

2. Documentos oficiales digitalizados

El usuario sube una foto de su DNI, pasaporte o licencia. La plataforma verifica:

  • Fecha de nacimiento.
  • Autenticidad del documento.
  • Coincidencia con el rostro del usuario.

Es el método más seguro, pero también el más invasivo y menos popular entre adolescentes.

3. Verificación a través de operadores móviles

El sistema cruza datos con compañías telefónicas, que ya tienen la edad del titular de la línea. Ventajas:

  • No requiere fotos ni documentos.
  • Se integra fácilmente con apps.

Limitación: muchos menores usan líneas registradas a nombre de adultos.

4. Tarjetas de crédito o débito

Se utiliza como indicador de mayoría de edad. Limitación: no es aplicable a menores y no garantiza identidad real.

5. Sistemas de “adulto responsable”

Un adulto verifica la edad del menor mediante su propia identidad digital. Es el modelo que evalúan países como Reino Unido y Grecia.

La autodeclaraci&oacute;n y fecha de nacimiento editable ya no son suficientes ante la demanda de mayor seguridad digital.

La autodeclaración y fecha de nacimiento editable ya no son suficientes ante la demanda de mayor seguridad digital.

Cómo se aplican estos sistemas en la práctica

Las plataformas combinan varios métodos para aumentar precisión. Por ejemplo:

  • Si un usuario intenta cambiar su edad, se activa verificación biométrica.
  • Si la actividad parece infantil (patrones de uso), se solicita documento.
  • Si el país exige verificación obligatoria, se aplica un sistema híbrido.

Francia, Australia y Brasil ya exigen que las plataformas demuestren que estos sistemas funcionan antes de habilitar cuentas a menores.

La verificación de edad se volvió un componente esencial de la seguridad digital. Con leyes más estrictas y tecnologías más precisas, las redes sociales avanzan hacia un modelo donde la protección de los menores es obligatoria y verificable. La inteligencia artificial será clave para garantizar procesos rápidos, seguros y globales.

En pocas palabras

  • Verificación de edad: Redes sociales implementan nuevas tecnologías, como análisis biométrico y documentos digitalizados, para cumplir con leyes de protección a menores.
  • Métodos tradicionales: La autodeclaración y fecha de nacimiento editable ya no son suficientes ante la demanda de mayor seguridad digital.
  • Avance tecnológico: La IA y cruce de datos con operadores móviles son claves para una verificación más precisa y rápida de la edad de los usuarios.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar