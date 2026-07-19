"Nadie lo podrá borrar": el conmovedor posteo de Lionel Messi a horas de la final del Mundial 2026

Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia.

Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA

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Uno de los famosos de Argentina que comentó la publicación del capitán de la Selección Argentina fue el conductor Marcelo Tinelli, quien escribió: "Graciasssss Capitán!!! Mañana toda la familia Argentina está con ustedes en la cancha, desde cualquier lugar del planeta. Orgullosos de la Selección de seres humanos que llevan la celeste y blanca. Todos mañana juntos...Con ustedes en cancha, con millones de argentinos en nuestro país y en cualquier lugar del mundo alentando sin parar".

El deportista Diego Schwartzman también comentó la publicación de Messi con un corto pero emotivo texto: "Por la última de Leo. Por este grupo. Mañana 45 millones atrás de cada pelota".

El partido de Argentina contra la selección de España se disputará a partir de las 16:00 y el esloveno Slavko Vini será el árbitro.