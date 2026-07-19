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"Nadie lo podrá borrar": el conmovedor posteo de Lionel Messi a horas de la final del Mundial 2026

El capitán de la Selección le habló a todos los argentinos a través de las redes sociales y sus palabras fueron conmovedoras

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Messi hizo emocionar a todos antes de la final del Mundial 2026.

Messi hizo emocionar a todos antes de la final del Mundial 2026.

Este es el último Mundial del rosarino Lionel Messi y las emociones están a flor de piel. Es por ello que el capitán de la Selección argentina utilizó sus redes sociales para publicar una fotografía de todo el equipo, la cual está acompañada con un emotivo texto.

La publicación de Messi rápidamente comenzó a cosechar likes y reposteos, y en la actualidad ya tiene más de 5 millones de 'me gusta'. De Paul, Otamendi, Dibu Martínez, Cuti Romero, Tagliafico, Paredes y Licha Martínez, entre otros, también subieron la misma imagen en sus redes.

¿Qué escribió Lionel Messi en sus redes sociales?

Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso.

Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia.

Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA

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Uno de los famosos de Argentina que comentó la publicación del capitán de la Selección Argentina fue el conductor Marcelo Tinelli, quien escribió: "Graciasssss Capitán!!! Mañana toda la familia Argentina está con ustedes en la cancha, desde cualquier lugar del planeta. Orgullosos de la Selección de seres humanos que llevan la celeste y blanca. Todos mañana juntos...Con ustedes en cancha, con millones de argentinos en nuestro país y en cualquier lugar del mundo alentando sin parar".

El deportista Diego Schwartzman también comentó la publicación de Messi con un corto pero emotivo texto: "Por la última de Leo. Por este grupo. Mañana 45 millones atrás de cada pelota".

El partido de Argentina contra la selección de España se disputará a partir de las 16:00 y el esloveno Slavko Vini será el árbitro.

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