La Selección Argentina culminó su participación en el Mundial 2026 con un subcampeonato tras caer en tiempo extra frente a España por 1 a 0. En líneas generales, la Scaloneta realizó un papel más que aceptable, aunque en este último cotejo no estuvo a la altura. A continuación, conocé el puntaje para cada uno de los jugadores de la Scaloneta.
El uno por uno de la Selección
Los mejores y los peores puntajes de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026
La Selección Argentina se despidió del Mundial 2026 con una derrota. Algunos jugadores quedaron bajo la lupa por su rendimiento
El uno por uno de la Selección Argentina vs España
- Dibu Martínez: 7 puntos. Fue quien nos permitió llegar con la ilusión intacta a tiempo extra. Tuvo tapadas notables, tanto en los 90 como en el alargue. Se debía un partido así en este Mundial 2026.
- Gonzalo Montiel: 6 puntos. Jugador para este tipo de partidos. Sabe cómo y hasta dónde meter en una final. Le quedaba resto físico para seguir jugando más minutos, pero el DT decidió sacarlo en el complemento y poner a Molina.
- Cristian Romero: 5 puntos. Desempeño correcto, pero al límite desde lo físico. Tuvo que pedir el cambio por una lesión que arrastra en la rodilla. Siempre importante para este equipo.
- Lisandro Martínez: 5 puntos. Marcó bien y se ganó una amarilla por cortar un avance que prometía riesgo. Lamentablemente salió lesionado antes del entretiempo.
- Nicolás Tagliafico: 6 puntos. Le tocó la difícil tarea de marcar a un fuera de serie como Yamal. Se lo llevó en el bolsillo. Le ganó todos los duelos y hasta generó algunas infracciones a favor de Argentina. Jugó los últimos minutos con una pierna y con el corazón en la mano.
- Rodrigo De Paul: 3 puntos. No tuvo un buen partido. Perdió algunos duelos y, en ocasiones, llegó tarde a la marca. No fue el motorcito que pretendía Scaloni. Flojo Mundial del novio de Tini.
- Enzo Fernández: 4 puntos. Tuvo un primer tiempo aceptable y con la presencia de Paredes mejoró un poco más. Pese a contar con una amarilla en la espalda (injusta, por cierto), siguió dejando la piel. En la última llegó con lo justo a disputar y se ganó la expulsión. Baja sensible para el alargue.
- Alexis Mac Allister: 4 puntos. Actuación aceptable, aunque siempre se espera un poco más de él. Ya con un jugador menos, tuvo que redoblar los esfuerzos físicos y dejó todo en la cancha para que la ausencia de Enzo pasara inadvertida.
- Nicolás González: 1 punto. El favorito de Scaloni tuvo un partido flojo. Le dieron la oportunidad de ser titular y no la aprovechó. Casi no ayudó en la marca (Porro y Yamal atacaron normalmente por la derecha) y las veces que intentó pasar al ataque dejó mucho que desear. En sus 45 minutos, no desbordó ni una sola vez.
- Lionel Messi: 4 puntos. El astro argentino no gravitó. Le costó agarrar la pelota y cuando la tuvo en los pies careció de velocidad para gambetear, salvo dos jugadas aisladas. Correcto en la pelota parada.
- Julián Álvarez: 5 puntos. El dibujo de Scaloni lo llevó, nuevamente, a realizar un esfuerzo enorme en la marca. Con el poco aire que le quedaba, llegaba sin fuerza a la zona de ataque y no tenía compañeros para descargar.
- Nicolás Otamendi: 5 puntos. El General ingresó para suplir una baja sensible y estuvo a la altura. Correcto en los cruces y salvó las papas cuando el gol estaba al caer.
- Leandro Paredes: 4 puntos. El hombre de Boca entró en el complemento para liberar a Enzo Fernández y ganar marca en mitad de cancha. Las veces que pudo le hizo sombra a Rodri y no lo dejo jugar. Se ganó una amarilla infantil, pero supo jugar todo el partido con ese condimento extra.
- Nahuel Molina: 1 punto. Otra de las fijas de Scaloni que tuvo un Mundial 2026 irregular. Hoy, como contra Inglaterra, tuvo gran responsabilidad del gol. Williams bajó una pelota a su espalda y de ahí vino el gol de Ferrán Torres.
- Giuliano Simeone: 4 puntos. El volante ingresó para aportar frescura e inquietar al sector izquierdo español. Su presencia fue amenazante, pero no logró gravitar. En algunos momentos parecía que le pesaba el partido.
- Marcos Senesi: 4 puntos. Pudo ser el héroe de la noche. Entró para armar una línea de cinco y una vez que España abrió el marcador se fue al ataque. En una de las últimas, casi convierte el gol del empate, pero un zaguero la sacó al córner.
- Lionel Scaloni: 2 puntos. Esta vez, el DT falló. Hoy plantó a la Selección como un equipo chico. Tal es así que Argentina no tuvo ni un remate al arco en 120 minutos. Sabía que el fuerte de España estaba en el medio y no supo cómo contrarrestarlo. Resignó el ataque (como contra Inglaterra hasta el minuto 55) y dejó a Messi solo. Tuvo mala suerte con las lesiones y la expulsión.