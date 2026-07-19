Javier Milei felicitó a la Selección y dejó pendiente la decisión de declarar feriado nacional

"FESTEJO MUNDIAL", indicó el primer mandatario: "Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional".

De esta manera queda abierta la posibilidad de que este martes, en caso de que el plantel y la AFA decidan hacer algún festejo, se declare feriado nacional.