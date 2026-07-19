El presidente Javier Milei se expresó en sus redes sociales una vez finalizada la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. A través de su cuenta de X, el mandatario agradeció el esfuerzo del plantel dirigido por Lionel Scaloni, destacó la entrega del equipo durante todo el torneo y dejó en manos del equipo la decisión de decretar feriado nacional.
Javier Milei felicitó a la Selección y dejó pendiente la decisión de declarar feriado nacional
El presidente decidió no viajar a Estados Unidos por cábala. Su comunicado en X
"FESTEJO MUNDIAL", indicó el primer mandatario: "Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional".
De esta manera queda abierta la posibilidad de que este martes, en caso de que el plantel y la AFA decidan hacer algún festejo, se declare feriado nacional.
El saludo de Milei tras la derrota
"Muchas gracias jugadores!!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió Milei en un breve mensaje que rápidamente comenzó a sumar miles de interacciones.
A diferencia de otros jefes de Estado, el Presidente no viajó a Estados Unidos para presenciar el partido decisivo y siguió el encuentro desde Argentina. Su publicación llegó minutos después del cierre de la final y se sumó a las numerosas muestras de apoyo que recibió la Selección en las redes sociales tras su actuación en el Mundial.