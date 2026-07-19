La victoria de España ante Argentina seguirá dejando tela para cortar, tanto desde lo futbolístico como desde el arbitraje. Apenas finalizó el partido que confirmó el triunfo del equipo de Luis de la Fuente, en el popular programa El Chiringuito comenzaron a debatir y analizar los motivos por el cual el elenco europeo fue superior al sudamericano.
"Argentina tuvo suerte, el partido era para un 4 a 0": la frase lapidaria de un periodista español
En el reconocido programa español El Chiringuito analizaron el triunfo de La furia roja en el Mundial 2026, dejando polémicas frases que serán mal recibidas en nuestro país
En este sentido, uno de los panelistas más polémicos del programa enterró a la Selección Argentina y puso en las nubes a la Selección de España. Además, deslizó que los de Lionel Scaloni recibieron ayuda arbitral.
Periodista de El Chiringuito asegura que España está “tres niveles por encima de Argentina”
Eduardo Aguirre, uno de los periodistas más valorados dentro del panel de El Chiringuito, se mostró eufórico luego del triunfo de España ante Argentina y remarcó la notable superioridad de La furia roja.
“Futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Ya está. Argentina tuvo suerte, el partido era para un 4 a 0. No hubo ni una sola ocasión de riesgo por parte de Argentina. Solo al final hubo una… desesperada”, comenzó diciendo Aguirre.
Además, el panelista puso en tela de juicio la labor del árbitro principal del partido, indicando que un gol español fue mal anulado por parte de la terna por una presunta falta que jamás existió.
“El mundo entero ha visto lo que ha pasado con el gol anulado a Nico Williams. España es un justo campeón”, dijo Aguirre, aunque lo que no mencionó es la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla ni el episodio de Cucurella (se tapó la boca y le dijo algo a Messi).
“No se gana hablando, se gana jugando”, el conductor de El Chiringuito fue contundente al momento de analizar el triunfo de España
Por su parte, Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, también fue contundente con sus frases, remarcando que había que jugar al fútbol para ganar y que no era necesario hablar antes. Además, también resaltó el gol de Williams que, según todos los panelistas, fue mal anulado.
“Hoy ha ganado el fútbol. Nos han quitado un gol legal y hemos seguido. No se gana hablando, se gana jugando. Argentina: España es la campeona. Segunda estrellita. Somos mejores, ¡viva España!”, dijo Pedrerol.