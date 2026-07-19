"Argentina tuvo suerte, el partido era para un 4 a 0": la frase lapidaria de un periodista español

“Futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Ya está. Argentina tuvo suerte, el partido era para un 4 a 0. No hubo ni una sola ocasión de riesgo por parte de Argentina. Solo al final hubo una… desesperada”, comenzó diciendo Aguirre.

"La FINAL era de 4-0".



"El MUNDO ha visto lo que ha pasado con el gol de Nico Williams".@EduAguirre7 no se calla nada #ChiringuitoCampeones. pic.twitter.com/aowbPtFHge — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2026

Además, el panelista puso en tela de juicio la labor del árbitro principal del partido, indicando que un gol español fue mal anulado por parte de la terna por una presunta falta que jamás existió.

“El mundo entero ha visto lo que ha pasado con el gol anulado a Nico Williams. España es un justo campeón”, dijo Aguirre, aunque lo que no mencionó es la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla ni el episodio de Cucurella (se tapó la boca y le dijo algo a Messi).

“No se gana hablando, se gana jugando”, el conductor de El Chiringuito fue contundente al momento de analizar el triunfo de España

Por su parte, Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, también fue contundente con sus frases, remarcando que había que jugar al fútbol para ganar y que no era necesario hablar antes. Además, también resaltó el gol de Williams que, según todos los panelistas, fue mal anulado.

"NO SE GANA HABLANDO, SE GANA JUGANDO".



@jpedrerol arranca @elchiringuitotv después de que ESPAÑA GANE MUNDIAL. pic.twitter.com/ARx3AeekvG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2026

“Hoy ha ganado el fútbol. Nos han quitado un gol legal y hemos seguido. No se gana hablando, se gana jugando. Argentina: España es la campeona. Segunda estrellita. Somos mejores, ¡viva España!”, dijo Pedrerol.