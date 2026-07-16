Inicio Ovación Mundial Lionel Messi
40 años no son nada

El conmovedor mensaje de Lionel Messi a Diego Maradona que emocionó al mundo

Lionel Messi no dudó en recordar al Diego una vez que finalizó el triunfo contra Inglaterra en un mensaje de 10 a 10

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi recibió un regalo muy especial.

Lionel Messi recibió un regalo muy especial.

El 22 de junio de 1986, Diego Maradona convirtió dos goles históricos en los cuartos de final frente a Inglaterra en el mítico Estadio Azteca. 40 años después, el 15 de julio de 2026, el destino quiso que la Selección argentina volviera a cruzarse en semifinales con su archirrival, esta vez con Lionel Messi llevando la emblemática camiseta número 10

Mientras que Diego entró en la eternidad con la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", esta vez Leo no necesitó convertir para ser decisivo: fue el encargado de frotar la lámpara y asistir en dos oportunidades (uno con el botín derecho) para que la clasificación quedara en manos de la Albiceleste y para, una vez más, dejar en el camino al conjunto inglés en un Mundial.

El paralelismo de Lio y Diego contra Inglaterra son insuperables.

El paralelismo de Lio y Diego contra Inglaterra son insuperables.

El conmovedor mensaje de Lionel Messi a Diego Maradona que emocionó al mundo

Matías Pelliccioni, periodista de TyC Sports le preparó una sorpresa a Messi que sirvió, de paso, para homenajear al Diego ya que una vez finalizado el partido contra los ingleses le regaló una camiseta de Maradona para que sea parte del museo personal del 10 argentino.

Messi y Diego, vs. Inglaterra.

Messi y Diego, vs. Inglaterra.

Ante esto, el autor de dos asistencias, reflexionó: "Fue hermoso. Seguro el Diego desde arriba lo está disfrutando. Hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría espero que la disfrute".

Es un regalo para él también. Es un regalo para él también.

Messi había explicado, minutos antes, que "cuando empezamos a entrar en el himno vivimos sensaciones especiales. No era una victoria más, era algo que quería el pueblo argentino. Este grupo es increíble".

Además, le dedicó un sentido mensaje a los argentinos antes de llevarse la emblemática camiseta consigo: "Disfruten de este momento como lo hacemos nosotros. Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Conseguimos lo que todos queríamos".

Ahora que sea lo que Dios quiera. Ahora que sea lo que Dios quiera.

Luego Lio se alejó de las cámaras y de los micrófonos para subirse al micro con la camiseta de Maradona entre sus manos.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas