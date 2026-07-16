El conmovedor mensaje de Lionel Messi a Diego Maradona que emocionó al mundo

Messi y Diego, vs. Inglaterra.

Ante esto, el autor de dos asistencias, reflexionó: "Fue hermoso. Seguro el Diego desde arriba lo está disfrutando. Hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría espero que la disfrute".

Es un regalo para él también. Es un regalo para él también.

Messi había explicado, minutos antes, que "cuando empezamos a entrar en el himno vivimos sensaciones especiales. No era una victoria más, era algo que quería el pueblo argentino. Este grupo es increíble".

Además, le dedicó un sentido mensaje a los argentinos antes de llevarse la emblemática camiseta consigo: "Disfruten de este momento como lo hacemos nosotros. Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Conseguimos lo que todos queríamos".

Ahora que sea lo que Dios quiera. Ahora que sea lo que Dios quiera.

Luego Lio se alejó de las cámaras y de los micrófonos para subirse al micro con la camiseta de Maradona entre sus manos.