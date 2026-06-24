Claves para acompañar a los menores en las redes sociales sin depender solo de la prohibición

Los estudios coinciden en que la protección efectiva surge de una combinación de factores:

Diálogo abierto : que el menor pueda contar lo que ve sin temor a perder el acceso.

: que el menor pueda contar lo que ve sin temor a perder el acceso. Entornos integradores entre pares : muchos riesgos provienen de otros menores, no de desconocidos.

: muchos riesgos provienen de otros menores, no de desconocidos. Educación socioemocional : habilidades para manejar conflictos, presión social y exposición pública.

: habilidades para manejar conflictos, presión social y exposición pública. Participación familiar : supervisión flexible, no punitiva.

: supervisión flexible, no punitiva. Escuela como aliada: formación en ciudadanía digital y pensamiento crítico.

Estas claves reducen significativamente el impacto negativo de las redes sociales.

Acompañamiento progresivo según la edad

Los especialistas proponen un enfoque evolutivo: no todos los menores están preparados al mismo tiempo. El acompañamiento progresivo incluye:

Ajustar contenidos y tiempos de uso según la madurez.

Revisar juntos configuraciones de privacidad.

Enseñar a distinguir información confiable de contenido dañino.

Acompañar las primeras interacciones, no solo vigilarlas.

Este enfoque fortalece la autonomía digital sin exponerlos a riesgos innecesarios.

El papel de las familias: límites claros y educación digital

Las familias cumplen un rol central. Las recomendaciones más efectivas incluyen:

Formar antes de entregar un dispositivo .

. Establecer un contrato de uso con consecuencias claras.

con consecuencias claras. Acompañar las primeras experiencias , no delegarlas a la tecnología.

, no delegarlas a la tecnología. Modelar hábitos saludables: pausas, privacidad, respeto en línea.

La clave es combinar límites firmes con un clima de confianza.

Proteger a los menores en las redes sociales exige más que prohibiciones.

Qué pasa en otros países: límites y debates

Varios países avanzan en elevar la edad mínima para usar redes sociales. Reino Unido, por ejemplo, planea prohibir el acceso a menores de 16 años.

Sin embargo, especialistas advierten que las restricciones deben ir acompañadas de sanciones a las plataformas, filtros eficaces y formación digital para las familias. La regulación ayuda, pero no reemplaza el rol educativo.

Proteger a los menores en las redes sociales exige más que prohibiciones. Las claves reales están en el acompañamiento, la educación digital y la responsabilidad compartida entre familias, escuelas y plataformas. Crear entornos seguros implica enseñar, escuchar y acompañar cada etapa del desarrollo.