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Claves para acompañar a los menores en las redes sociales sin depender solo de la prohibición

Proteger a los menores en redes sociales no es solo prohibir, las claves reales están en el acompañamiento, el diálogo y la educación digital

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Proteger a los menores en las redes sociales exige más que prohibiciones. Las claves reales están en el acompañamiento, la educación digital y la responsabilidad compartida entre familias, escuelas y plataformas. 

Proteger a los menores en las redes sociales exige más que prohibiciones. Las claves reales están en el acompañamiento, la educación digital y la responsabilidad compartida entre familias, escuelas y plataformas. 

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El uso de redes sociales por parte de los menores genera preocupación creciente en familias, escuelas y gobiernos. Aunque las restricciones ayudan, los expertos coinciden en que la protección real depende del acompañamiento y de enseñar habilidades digitales. Estas claves permiten crear entornos más seguros sin caer únicamente en la prohibición.

Por qué acompañar importa más que prohibir

Investigadores en educación y psicología señalan que las prohibiciones reducen riesgos, pero no preparan a los menores para navegar el entorno digital. Las redes sociales están diseñadas para captar atención, reforzar conductas y exponer a los usuarios a dinámicas que no siempre son saludables. Por eso, acompañar implica enseñar a identificar riesgos, gestionar emociones y pedir ayuda sin miedo a sanciones.

Claves basadas en evidencia para proteger a los menores

Los estudios coinciden en que la protección efectiva surge de una combinación de factores:

  • Diálogo abierto: que el menor pueda contar lo que ve sin temor a perder el acceso.
  • Entornos integradores entre pares: muchos riesgos provienen de otros menores, no de desconocidos.
  • Educación socioemocional: habilidades para manejar conflictos, presión social y exposición pública.
  • Participación familiar: supervisión flexible, no punitiva.
  • Escuela como aliada: formación en ciudadanía digital y pensamiento crítico.
Estas claves reducen significativamente el impacto negativo de las redes sociales.

Estas claves reducen significativamente el impacto negativo de las redes sociales.

Acompañamiento progresivo según la edad

Los especialistas proponen un enfoque evolutivo: no todos los menores están preparados al mismo tiempo. El acompañamiento progresivo incluye:

  • Ajustar contenidos y tiempos de uso según la madurez.
  • Revisar juntos configuraciones de privacidad.
  • Enseñar a distinguir información confiable de contenido dañino.
  • Acompañar las primeras interacciones, no solo vigilarlas.

Este enfoque fortalece la autonomía digital sin exponerlos a riesgos innecesarios.

El papel de las familias: límites claros y educación digital

Las familias cumplen un rol central. Las recomendaciones más efectivas incluyen:

  • Formar antes de entregar un dispositivo.
  • Establecer un contrato de uso con consecuencias claras.
  • Acompañar las primeras experiencias, no delegarlas a la tecnología.
  • Modelar hábitos saludables: pausas, privacidad, respeto en línea.

La clave es combinar límites firmes con un clima de confianza.

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Proteger a los menores en las redes sociales exige más que prohibiciones.

Qué pasa en otros países: límites y debates

Varios países avanzan en elevar la edad mínima para usar redes sociales. Reino Unido, por ejemplo, planea prohibir el acceso a menores de 16 años.

Sin embargo, especialistas advierten que las restricciones deben ir acompañadas de sanciones a las plataformas, filtros eficaces y formación digital para las familias. La regulación ayuda, pero no reemplaza el rol educativo.

Proteger a los menores en las redes sociales exige más que prohibiciones. Las claves reales están en el acompañamiento, la educación digital y la responsabilidad compartida entre familias, escuelas y plataformas. Crear entornos seguros implica enseñar, escuchar y acompañar cada etapa del desarrollo.

FUENTE: EFE

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