El Reino Unido prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años para reforzar su seguridad

El Gobierno británico prevé aplicar la prohibición a las mismas diez plataformas señaladas previamente en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick. La lista podría ampliarse a medida que avance la regulación y se evalúen nuevas plataformas utilizadas por menores.

El apoyo de las familias y la mirada de los padres

Starmer aseguró que la decisión responde a una preocupación extendida entre los padres, quienes consideran que las redes sociales no ofrecen un entorno seguro ni saludable para los menores. El primer ministro habló desde su experiencia personal y afirmó que “las redes sociales están haciendo infelices a los niños”, un sentimiento que —según el Gobierno— comparten miles de familias.

Un desafío político y tecnológico

El Gobierno reconoce que la implementación será compleja, especialmente ante la resistencia de algunas empresas tecnológicas que presentan las redes sociales como algo “inmutable”. Sin embargo, Starmer insistió en que el Reino Unido tiene la capacidad de regular y proteger a los menores frente a los riesgos digitales.

La medida deberá ser aprobada por el Parlamento, donde los laboristas cuentan con mayoría absoluta.

Qué dice la consulta pública: apoyo masivo a la prohibición

La decisión se tomó tras una consulta pública que recibió más de 100.000 respuestas. Los resultados fueron contundentes:

90% de los padres apoyó fijar los 16 años como edad mínima.

apoyó fijar los 16 años como edad mínima. La mayoría considera que los riesgos superan ampliamente los beneficios.

Jóvenes también participaron, expresando preocupación por la presión social y la exposición a contenidos dañinos.

El Reino Unido se encamina a una de las regulaciones más estrictas del mundo sobre redes sociales y protección de menores. La medida refleja un cambio global en la forma de abordar la seguridad digital infantil y abre un debate sobre el equilibrio entre acceso, bienestar y responsabilidad tecnológica.

Países que ya avanzaron con las restricciones

Australia — Prohibición total para menores de 16 años

Australia fue el primer país del mundo en establecer una prohibición nacional del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Incluye verificación obligatoria de edad y sanciones a plataformas que no cumplan. Es el modelo que inspiró directamente al Reino Unido.

Estados Unidos — Restricciones estatales, no federales

No existe una ley nacional, pero varios estados aplican medidas fuertes:

Utah : consentimiento parental obligatorio para menores de 18.

: consentimiento parental obligatorio para menores de 18. Arkansas : verificación de edad y permiso parental.

: verificación de edad y permiso parental. Luisiana : verificación obligatoria para acceder a plataformas.

: verificación obligatoria para acceder a plataformas. Texas: controles parentales estrictos y auditorías de seguridad.

Son restricciones parciales, no prohibiciones totales.

Francia — Autorización parental obligatoria hasta los 15 años

Desde 2023, los menores de 15 años no pueden abrir cuentas sin permiso de sus padres. El Gobierno evalúa endurecer la regulación hacia un modelo más restrictivo.

España — Regulación en desarrollo

España trabaja en un plan nacional para regular el acceso de menores a redes sociales, con verificación de edad y posibles límites por franjas etarias. Aún no hay prohibición, pero el debate está activo y con apoyo social creciente.

Irlanda — Recomendación oficial de 16 años

No es una ley, pero el Gobierno recomienda que los menores de 16 no usen redes sociales. Escuelas y organismos públicos aplican políticas alineadas con esa edad mínima.

China — Límites estrictos y control estatal

No hay prohibición total, pero sí un sistema muy restrictivo:

Tiempo limitado en apps para menores de 18.

Prohibición de transmisiones en vivo para menores de 16.

“Modo juvenil” obligatorio en plataformas.

Corea del Sur — Supervisión parental obligatoria

Las plataformas deben ofrecer herramientas de control parental y verificación de edad. No existe prohibición total, pero sí un ecosistema regulado y supervisado.

El Reino Unido se suma a una tendencia global: proteger a los menores frente a los riesgos de las redes sociales. Solo Australia tiene una prohibición total similar. El resto de los países avanza con restricciones parciales, verificación de edad o controles parentales obligatorios.