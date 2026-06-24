La tragedia de cuatro hermanas que viajaban a ver a otra recién operada y pasaron de largo en una curva

Cristina Sosa

Esmeralda Raquel Sosa

Olga Sosa

Rosa Estela Sosa

Dominga Fortunata Sosa, quien conducía la camioneta, fue la única sobreviviente del accidente.

Cómo sucedió la tragedia en La Pampa

La tragedia sucedió cuando caía la tarde del lunes. Las cinco ocupantes viajaban a bordo de una camioneta Ford EcoSport. El vehículo circulaba por la Ruta Provincial Nº 14 y, al llegar a la intersección con la Ruta Nacional N° 35, continuó su marcha en línea recta.

La camioneta atravesó la calzada, rompió el guardarraíl y cayó de lleno en la profunda hondonada de agua que bordea la banquina.

El Bajo Giuliani, el cuenco donde cayó la camioneta, es una importante depresión natural ubicada a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

El desconocimiento del terreno habría sido un factor determinante para que se produjera el accidente. Sin embargo, vecinos y conductores habituales volvieron a poner el foco en una deficiencia estructural histórica del sector: la falta de iluminación adecuada en ese cruce.

La escasa visibilidad del atardecer, sumada a la total oscuridad de la encrucijada, convirtieron al lugar en una trampa letal. Se trata de un punto crítico de la red vial pampeana donde ya se han registrado numerosos siniestros en el pasado.

Las tareas de rescate del accidente

Recién el martes lograron extraer a todas las víctimas del accidente. Las tareas de los equipos de emergencia debieron suspenderse durante la madrugada debido a las condiciones climáticas extremas.

“Faltaba recuperar un cuerpo porque el frío de ayer y la oscuridad hicieron que fuera imposible seguir trabajando”, confiaron fuentes vinculadas accidente.

Los buzos tácticos de la policía lograron localizar el cadáver de Rosa Estela Sosa, la cuarta hermana que permanecía atrapada en el habitáculo de la camioneta. El caso quedó bajo la investigación de la fiscala Cecilia Martiní.