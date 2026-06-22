Quiénes eran las tres víctimas que murieron en el accidente de Baradero: familia cayó a un arroyo con el auto

Según determinaron las autoridades, las tres personas murieron por ahogamiento.

Guillermo Nicolás Giménez, de 33 años, quien conducía el auto, fue encontrado con signos de hipotermia y trasladado para recibir asistencia médica.

El mismo había llamado a emergencias, a pesar del estado de shock por la magnitud del accidente sucedido.

Cómo sucedió el accidente en Baradero

El accidente sucedió el viernes por la noche, en el kilómetro 124 de la autopista, cuando el auto Volkswagen Senda rojo en el que viajaban las víctimas de la tragedia se despistó mientras circulaba en dirección a Rosario y terminó volcado en el arroyo Cañada Honda.

Según detallaron los rescatistas, el lugar presentaba poca iluminación y el vehículo cayó desde una altura superior a los dos metros. “Es una zona sumamente oscura. A nuestro arribo pudimos ubicar el auto, que había caído de más de dos metros”, explicó Román Montenegro, integrante de los Bomberos Voluntarios de Baradero.

El rescatista relató que, tras extraer el auto, encontraron a los tres ocupantes fallecidos. “Lamentablemente al lograr sacar el auto nos encontramos con los tres fallecidos. El único sobreviviente logró salir por sus propios medios”, señaló.

La noticia generó una profunda conmoción en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, de donde era oriunda la familia. Familiares y amigos despidieron a las víctimas con mensajes de dolor en redes sociales.

“Cuánto dolor Meli querida. Tanto habías anhelado a tu hijito… que Dios los tenga en la gloria”, escribió una allegada a Melina Acevedo.

La causa del accidente quedó en manos de la UFI N° 8 de Baradero, a cargo de la fiscal Karina Marino, que investiga las circunstancias que provocaron el despiste y la caída del vehículo. Mientras avanza la investigación, la comunidad continúa acompañando a la familia en medio de la tragedia.