Quiénes eran la abuela, madre y nieta que murieron en la tragedia de Río de Janeiro

Tragedia en Río de Janeiro: quiénes eran las víctimas

Las víctimas de la tragedia fueron identificadas como Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique, de 37; y Sofía Murillo, de 17, además del piloto de la aeronave, Alessandro Rocha.

El paseo en helicóptero formaba parte de una celebración familiar vinculada a un cumpleaños, por lo que el viaje había sido pensado como una ocasión especial para compartir entre varias generaciones de la familia.

Rocío Cubillos, de 59 años, era la integrante de mayor edad del grupo. Junto a ella viajaban su hija, Wendy Manrique, de 37, y su nieta, Sofía Murillo, de 17. Las tres pertenecían a distintas generaciones de una misma familia y se encontraban en Río de Janeiro como turistas cuando ocurrió el accidente.

Por su parte, la menor contaba con más de 250 mil seguidores en las plataformas digitales por compartir contenidos de belleza y estilo, mientras las autoridades continúan investigando las causas de este lamentable accidente.

Cómo fue la tragedia: accidente aéreo en Río de Janeiro

El helicóptero, un Robinson R44, se precipitó cerca de Vista Chinesa, en la zona de Alto da Boa Vista, dentro del bosque de Tijuca. El lugar presenta un terreno de difícil acceso y con fuertes pendientes, lo que complicó el trabajo de los equipos de emergencia que llegaron para asistir tras el impacto.

Por el momento, las causas del accidente continúan bajo investigación y las autoridades brasileñas todavía no han determinado qué provocó la caída de la aeronave. El hecho generó conmoción entre los familiares que se encontraban en Río de Janeiro y esperaban realizar también el paseo en helicóptero.