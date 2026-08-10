Una familia colombiana sufrió una tragedia durante sus vacaciones en Río de Janeiro. Tres mujeres y el piloto murieron luego de que el helicóptero turístico en el que viajaban se estrellara en una zona boscosa. Habían ido a festejar un cumpleaños de 15.
Quiénes eran la abuela, madre y nieta que murieron en la tragedia de Río de Janeiro
Tres mujeres de una familia habían viajado a Río de Janeiro para festejar un cumpleaños de 15 y murieron en una terrible tragedia en helicóptero
Lo que debía ser un viaje familiar para celebrar un cumpleaños de 15 terminó en tragedia en Río de Janeiro: tres mujeres de una familia colombiana murieron el pasado sábado cuando el helicóptero turístico en el que realizaban un paseo se estrelló en una zona boscosa de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista.
Las tres mujeres, abuela, madre y nieta, habían llegado a Brasil el lunes pasado para pasar unos días de vacaciones y participar de los festejos familiares. Durante su estadía habían recorrido distintos puntos turísticos de Río de Janeiro y también visitado Buzios.
Tragedia en Río de Janeiro: quiénes eran las víctimas
Las víctimas de la tragedia fueron identificadas como Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique, de 37; y Sofía Murillo, de 17, además del piloto de la aeronave, Alessandro Rocha.
El paseo en helicóptero formaba parte de una celebración familiar vinculada a un cumpleaños, por lo que el viaje había sido pensado como una ocasión especial para compartir entre varias generaciones de la familia.
Rocío Cubillos, de 59 años, era la integrante de mayor edad del grupo. Junto a ella viajaban su hija, Wendy Manrique, de 37, y su nieta, Sofía Murillo, de 17. Las tres pertenecían a distintas generaciones de una misma familia y se encontraban en Río de Janeiro como turistas cuando ocurrió el accidente.
Por su parte, la menor contaba con más de 250 mil seguidores en las plataformas digitales por compartir contenidos de belleza y estilo, mientras las autoridades continúan investigando las causas de este lamentable accidente.
Cómo fue la tragedia: accidente aéreo en Río de Janeiro
El helicóptero, un Robinson R44, se precipitó cerca de Vista Chinesa, en la zona de Alto da Boa Vista, dentro del bosque de Tijuca. El lugar presenta un terreno de difícil acceso y con fuertes pendientes, lo que complicó el trabajo de los equipos de emergencia que llegaron para asistir tras el impacto.
Por el momento, las causas del accidente continúan bajo investigación y las autoridades brasileñas todavía no han determinado qué provocó la caída de la aeronave. El hecho generó conmoción entre los familiares que se encontraban en Río de Janeiro y esperaban realizar también el paseo en helicóptero.
En pocas palabras
- Familia colombiana: Tres mujeres y el piloto murieron en un accidente aéreo en Río de Janeiro.
- Vacaciones truncas: Viajaron para festejar un cumpleaños de 15 y el helicóptero se estrelló en una zona boscosa.
- Investigación en curso: Las autoridades brasileñas intentan determinar las causas del siniestro.