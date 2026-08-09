Así fue el accidente donde 4 personas murieron al caer un helicóptero en Rio de Janeiro

Al impactar contra los árboles y el terreno montañoso, la estructura de la nave sufrió severos daños y se desató un incendio de proporciones, lo que provocó la destrucción casi total de la cabina antes de la llegada de los brigadistas.

| Las tres turistas muertas en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro eran colombianas de una misma familia. pic.twitter.com/4a1ntYCE10 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 9, 2026

Las víctimas de este accidente aéreo son:

El piloto de la aeronave: un profesional brasileño con experiencia en vuelos panorámicos en la zona.

Tres turistas colombianas: tres mujeres pertenecientes a una misma familia (una abuela, su hija y su nieta menor de edad) que viajaban a Brasil para festejar el cumpleaños de 15 de otra familiar.

La Policía Civil y las autoridades aeronáuticas de Brasil abrieron una investigación para determinar los factores que causaron la tragedia. Las principales hipótesis arrojan posibles fallas mecánicas repentinas, condiciones meteorológicas adversas en la zona montañosa o un fallo en las maniobras del vuelo. Sin embargo, es muy curioso y preocupante lo que está ocurriendo en Rio de Janeiro con tantos accidentes aéreos en los últimos meses, como lo que ocurrió con el youtuber argentino Gaspi y el músico Oliver Tree.