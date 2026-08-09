Un nuevo accidente aéreo conmociona a la ciudad de Río de Janeiro tras confirmarse la caída de un helicóptero turístico en una zona boscosa de difícil acceso, cerca del icónico mirador de la Vista Chinesa, dentro del barrio de Alto da Boa Vista y los límites del Parque Nacional de Tijuca.
Así fue el accidente donde 4 personas murieron al caer un helicóptero en Rio de Janeiro
Preocupación en Río de Janeiro por la cantidad de accidentes áreos que involucran a helicópteros en los últimos meses
El siniestro dejó un saldo fatal de cuatro personas muertas: el piloto de la aeronave y tres integrantes de una misma familia de nacionalidad colombiana.
¿Cómo ocurrió la tragedia en Alto da Boa Vista?
El accidente tuvo lugar durante las primeras horas de la tarde del sábado 8 de agosto, cuando la aeronave realizaba un vuelo panorámico contratado para recorrer los paisajes más emblemáticos de la capital fluminense. Según los primeros reportes del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, el helicóptero perdió el control por causas que aún se investigan y se precipitó violentamente contra una ladera de densa vegetación tropical.
Al impactar contra los árboles y el terreno montañoso, la estructura de la nave sufrió severos daños y se desató un incendio de proporciones, lo que provocó la destrucción casi total de la cabina antes de la llegada de los brigadistas.
Las víctimas de este accidente aéreo son:
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El piloto de la aeronave: un profesional brasileño con experiencia en vuelos panorámicos en la zona.
Tres turistas colombianas: tres mujeres pertenecientes a una misma familia (una abuela, su hija y su nieta menor de edad) que viajaban a Brasil para festejar el cumpleaños de 15 de otra familiar.
La Policía Civil y las autoridades aeronáuticas de Brasil abrieron una investigación para determinar los factores que causaron la tragedia. Las principales hipótesis arrojan posibles fallas mecánicas repentinas, condiciones meteorológicas adversas en la zona montañosa o un fallo en las maniobras del vuelo. Sin embargo, es muy curioso y preocupante lo que está ocurriendo en Rio de Janeiro con tantos accidentes aéreos en los últimos meses, como lo que ocurrió con el youtuber argentino Gaspi y el músico Oliver Tree.
En pocas palabras
- Accidente fatal: Un helicóptero turístico cayó en Río de Janeiro, provocando la muerte de cuatro personas.
- Víctimas: Entre los fallecidos se encuentran el piloto y tres turistas colombianos de una misma familia.
- Investigación: Se indagan las causas del siniestro, que podría deberse a fallas mecánicas o condiciones climáticas adversas.