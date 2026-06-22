Los mejores memes de la Selección argentina vs Austria por la segunda fecha del Mundial 2026

La Selección argentina venció a Austria por la segunda jornada del Mundial 2026, después del debut triunfal frente a Argelia, y los hinchas de la Scaloneta jugaron el partido en las redes sociales con ingeniosos memes.
El segundo partido frente al conjunto europeo también se jugó en las redes sociales. Mirá los mejores memes del partido
La Selección argentina venció a Austria por la segunda jornada del Mundial 2026, después del debut triunfal frente a Argelia, y los hinchas de la Scaloneta jugaron el partido en las redes sociales con ingeniosos memes.
Más allá de este partido, en el Mundial 2026 el conjunto albiceleste tiene en el horizonte la fecha restante ante Jordania, que se disputará el próximo sábado 27 de junio.
Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde temprano, con tweets que combinaron una mezcla de sensaciones. Una de las críticas giró en torno a la titularidad de Lautaro Martínez.
Posteriormente, ya en el partido, algunas ingeniosas publicaciones se refirieron al penal fallado por Lionel Messi, algo que se produjo cerca de los diez minutos de la primera parte.
Messi logró recuperarse del penal errado y muchos se refirieron, más allá del récord logrado como el máximo goleador en la historia de los mundiales, al hecho de mirar el partido en horario laboral.