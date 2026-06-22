Los mejores memes de la Selección argentina vs Austria por la segunda fecha del Mundial 2026

Más allá de este partido, en el Mundial 2026 el conjunto albiceleste tiene en el horizonte la fecha restante ante Jordania, que se disputará el próximo sábado 27 de junio.

Una vez más: los hinchas argentinos se lucieron con ingeniosos memes en las redes.

Los mejores memes de la Selección Argentina frente a Austria

Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde temprano, con tweets que combinaron una mezcla de sensaciones. Una de las críticas giró en torno a la titularidad de Lautaro Martínez.