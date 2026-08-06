Vandalizaron un mural de Marciano Cantero y un padre con su hijo decidieron restaurarlo

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En una jornada de trabajo, ambos llegaron al lugar con removedor, herramientas y mucha paciencia para borrar la pintada sin dañar la obra. El objetivo era recuperar la imagen de Marciano Cantero, retratado con su guitarra y la sonrisa que lo convirtió en uno de los artistas más queridos del rock argentino.

La iniciativa no tardó en recibir el reconocimiento de músicos y referentes mendocinos. Uno de los primeros en reaccionar fue Jota Morelli, histórico baterista de Enanitos Verdes: "¡Tremendo laburo hicieron, muchachos! ¡Muchas gracias!", escribió en los comentarios del video.

El mural creado con mosaicos volvió a lucir impecable gracias a la tarea de Marcio y su papá. Captura de video

El homenaje volvió a lucir intacto sobre la pared

El mural se encuentra sobre uno de los tapiales que acompañan la avenida Marciano Cantero, la arteria que se desprende hacia el oeste del Corredor del Oeste, a la altura de la rotonda de Palmares. La avenida, de 6 kilómetros de extensión, atraviesa el distrito Sarmiento de Godoy Cruz y fue inaugurada a comienzos de 2023.

La obra fue realizada por un grupo de artistas mujeres de Mendoza mediante la técnica del mosaiquismo, bajo la dirección de la profesora de arte Cecilia Masi. Llevó casi un año de trabajo: desde su boceto en diciembre de 2022 hasta su concreción en la pared en agosto de 2023.

La propia Masi también agradeció el gesto de la familia Romano. "Muy agradecida por ese gesto. Ese mural fue realizado por mis alumnas como homenaje a un grande", expresó.

El célebre músico mendocino falleció en 2022 a los 62 años. Fue líder de Enanitos Verdes, la banda más famosa de nuestra región.

En el video, el padre de Marcio explica el trabajo realizado para retirar la pintada en blanco sin afectar el mural. "Me parece una lástima porque, además de ser un mural muy lindo y muy costoso, está muy bien trabajado. Los Enanitos Verdes fueron la banda que nos representó toda la vida y nos hizo conocidos en el mundo", afirma.

Cuando finalmente observa el resultado, celebra con satisfacción: "Chau, 'A' de anarquía. Limpiamos este gran mural que con mucho esfuerzo y mano de obra se realizó. Vamos para adelante con el rock mendocino".

Un gesto que dio el ejemplo

Entre los cientos de mensajes que recibió la publicación de Marcio Romano apareció uno especialmente significativo: el de Eduardo Cantero, hermano del músico homenajeado que murió el 8 de septiembre de 2022. "Muchas gracias por su trabajo. Gracias, gracias", escribió.

También dejó su reflexión el reconocido enólogo Alejandro Vigil: "Gracias por el mensaje. Gracias porque en este video mostraron muchos valores: padre e hijo, trabajo, amor por Mendoza. Muchas enseñanzas".

Las muestras de apoyo continuaron multiplicándose entre los usuarios de Instagram, muchos de ellos recordando el legado de Marciano Cantero y su popular banda Enanitos Verdes.

Marciano Cantero y Felipe Staiti fundaron la icónica banda mendocina en 1979. Ambos ya fallecieron.

"Los Enanos fueron la banda de mi adolescencia. La partida de Marciano me causó un dolor enorme y ese vandalismo me indignó. Gracias por la iniciativa y por poner nuevamente en valor este homenaje. Larga vida al rock mendocino", escribió uno de los seguidores.

Conmovido por la repercusión, Marcio Romano cerró la publicación con un mensaje que sintetiza el espíritu de la iniciativa: "Muchas gracias a todos los que mandaron mensajes positivos. La cultura y la memoria se cuidan y se respetan".