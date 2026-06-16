Se conoció a cuánto se vende la casa donde vivió Marciano Cantero durante sus últimos años

Se trata de un dúplex de categoría desarrollado en dos plantas dentro de un condominio privado. La vivienda cuenta con tres dormitorios, uno de ellos en suite con vestidor y balcón al jardín, tres baños, living, comedor, estar y cocina integrados a espacios amplios y luminosos.

Una propiedad de categoría con atractivos y vista a la cordillera

Entre sus principales atractivos figura un jardín privado de 145 m2 con piscina propia de 7 por 3 metros, además de una terraza con vistas abiertas tanto a la Cordillera de los Andes como a distintos sectores de la ciudad de Mendoza.

pileta marciano cantero La vivienda posee una pileta privada.

La propiedad también posee losa radiante, placares empotrados en todas las habitaciones, dos cocheras y seguridad privada las 24 horas.

En total suma 195 m2 cubiertos y forma parte de un complejo que cuenta con amplios espacios verdes comunes y sectores recreativos para niños.

Marciano Cantero y sus clásicos que atravesaron generaciones

Marciano Cantero, fallecido en septiembre de 2022 a los 62 años, es una de las figuras más queridas de la música argentina y uno de los artistas mendocinos con mayor proyección internacional. Como voz, bajista y compositor de Enanitos Verdes, dejó clásicos que atravesaron generaciones y siguen sonando en toda América Latina.

Por esa razón, la propiedad no es una casa más dentro del mercado inmobiliario mendocino. Para muchos admiradores del músico representa también un lugar ligado a la intimidad y a la historia personal de uno de los grandes referentes culturales que dio Mendoza.

Mientras tanto, la vivienda sigue esperando un nuevo propietario y, por primera vez, ya se conoce el rango de precio que hasta ahora permanecía bajo reserva.