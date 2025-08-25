Inicio Sociedad Enanitos Verdes
En el día de su cumpleaños

Los Enanitos Verdes: homenaje especial a Marciano Cantero en la Plaza Independencia

Por Marciano Cantero, el prolífico músico mendocino, fue organizado un show en la fuente de aguas danzantes

Por UNO
Marciano Cantero

Marciano Cantero, cantante y bajista de Los Enanitos Verdes.

La voz y alma de Los Enanitos Verdes, Marciano Cantero, se convirtió en el motivo de un homenaje especial este lunes en la Plaza Independencia. El evento fue organizado en la fuente de aguas danzantes, a partir de las 19.30, en el día que el músico cumpliría 65 años.

Desde la Municipalidad de Ciudad prometieron un espectáculo único, íntegramente musicalizado con las canciones del mendocino. "Será un gran momento para revivir su obra en un entorno donde la música, las luces y el agua se unirán para honrar a uno de los artistas más queridos de Mendoza", explicaron.

A esta iniciativa, se sumó otra que propuso la Subsecretaría de Cultura, que invitaron a radios, canales de televisión, plataformas de streaming y a toda la población a escuchar durante todo este lunes canciones de artistas mendocinos, rindiendo tributo al legado de Marciano.

Marciano-Cantero.jpg
Marciano Cantero, l&iacute;der de Los Enanitos Verdes.

Marciano Cantero, líder de Los Enanitos Verdes.

Marciano Cantero nació en Mendoza y desde aquí representó al rock latinoamericano

Millones de fanáticos en América Latina recordarán su voz por éxitos como "La muralla verde", "Te vi en un tren", "Amigos" y otros clásicos del rock nacional. "Lamento Boliviano" no era un tema de Los Enanitos Verdes, pero fueron ellos quienes le dieron proyección internacional hasta convertirlo en un himno del rock en español.

Nacido en Mendoza el 25 de agosto de 1960, Marciano Cantero falleció el 8 de septiembre de 2022 a los 62 años en la Clínica de Cuyo.

Su legado continúa vivo a través de Javier Cantero (32), único hijo de Marciano y también músico, quien custodia el gran patrimonio artístico de su padre. A través de sus redes, Javier viene revelando manuscritos y fotos de épocas de antaño del vocalista de los Enanos.

En este aniversario de nacimiento de Cantero, su familia escribió en las redes sociales un emotivo mensaje: "Hoy recordamos el nacimiento de nuestro querido Marciano. Su legado vive en cada canción y en la energía que compartimos con ustedes. Alzamos nuestras copas y cantamos más fuerte que nunca: ¡siempre con nosotros!".

Temas relacionados:

Te puede interesar