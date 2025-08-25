Los Enanitos Verdes: homenaje especial a Marciano Cantero en la Plaza Independencia

Marciano-Cantero.jpg Marciano Cantero, líder de Los Enanitos Verdes.

Marciano Cantero nació en Mendoza y desde aquí representó al rock latinoamericano

Millones de fanáticos en América Latina recordarán su voz por éxitos como "La muralla verde", "Te vi en un tren", "Amigos" y otros clásicos del rock nacional. "Lamento Boliviano" no era un tema de Los Enanitos Verdes, pero fueron ellos quienes le dieron proyección internacional hasta convertirlo en un himno del rock en español.

Nacido en Mendoza el 25 de agosto de 1960, Marciano Cantero falleció el 8 de septiembre de 2022 a los 62 años en la Clínica de Cuyo.

Su legado continúa vivo a través de Javier Cantero (32), único hijo de Marciano y también músico, quien custodia el gran patrimonio artístico de su padre. A través de sus redes, Javier viene revelando manuscritos y fotos de épocas de antaño del vocalista de los Enanos.

En este aniversario de nacimiento de Cantero, su familia escribió en las redes sociales un emotivo mensaje: "Hoy recordamos el nacimiento de nuestro querido Marciano. Su legado vive en cada canción y en la energía que compartimos con ustedes. Alzamos nuestras copas y cantamos más fuerte que nunca: ¡siempre con nosotros!".