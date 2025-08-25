Sabrosa y económica: la pasta rellena que pocos conocen y puede conquistar cualquier paladar

La receta clásica de los paccheri tiene como característica que la pasta se rellena con carne estofada, hierbas y abundante queso, y después cubrirlos con salsa de tomate y una capa de bechamel (salsa blanca) antes de llevarlos al horno.

Como siempre suele ocurrir, la receta tradicional napolitana se adaptó al paladar de los argentinos, con una preparación de carne picada, cebolla y una exquisita combinación de quesos que al gratinar queda una irresistible costra dorada .

La versión casera para preparar paccheri rellenos de carne, es ideal para sorprender en un almuerzo familiar de domingo o una cena especial.

Receta de paccheri rellenos de carne (para 4 porciones)

Ingredientes

400 gr de paccheri secos

400 gr de carne picada vacuna

1 cebolla mediana

1 zanahoria pequeña

1 diente de ajo

500 ml de salsa de tomate

2 cucharadas de aceite de oliva

1 huevo

80 gr de queso parmesano rallado

150 gr de mozzarella rallada

100 ml de vino tinto

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Hojas de albahaca fresca para decorar

Preparación

Cocinar la pasta. Hervir los paccheri en abundante agua con sal, retirándolos 3 minutos antes del tiempo indicado en el paquete para que queden firmes. Escurrir y reservar sobre un paño limpio.

Hervir los paccheri en abundante agua con sal, retirándolos 3 minutos antes del tiempo indicado en el paquete para que queden firmes. Escurrir y reservar sobre un paño limpio. Preparar el sofrito. Picar la cebolla, la zanahoria y el ajo bien pequeños. Saltear en una sartén con aceite de oliva hasta que estén tiernos.

Dorar la carne. Agregar la carne picada, desmenuzándola bien. Incorporar el vino tinto y dejar que se evapore el alcohol. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Retirar del fuego y dejar entibiar.

Armar el relleno. Mezclar la carne con el huevo y el parmesano rallado hasta lograr una preparación compacta.

Rellenar los paccheri. Con ayuda de una manga o cucharita pequeña, rellenar cada tubo y acomodarlos en una fuente para horno enmantecada.

Gratinar. Cubrir con salsa de tomate caliente, espolvorear con la mozzarella rallada y gratinar en horno precalentado a 200 °C durante unos 15 minutos, hasta que el queso quede dorado y burbujeante.

Servir. Decorar con hojas de albahaca fresca y disfrutar de inmediato.

Con su textura firme y su relleno jugoso, esta receta italiana adaptada al estilo argentino se convierte en un plato abundante, sabroso y perfecto para compartir en la mesa familiar. Los paccheri rellenos son una opción exquisita y económica para variar la tradicional pasta del domingo.