Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $22.000 se puede acceder al consumo de pasta libre, desde los días domingos hasta los jueves. Se trata de sorrentinos de salmón, panzotti de calabaza, ñoquis y muchas más variedades, todas caseras y con la salsa que vos elijas.

Bodegón Madero El bodegón Madero, ubicado en una coqueta zona de Buenos Aires.

Bodegón Madero ofrece varias opciones de platos en esta oferta ejecutiva. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran bife de chorizo, pechuga grillada, distintos tipos de ensaladas y guarniciones.

El bodegón está ubicado sobre avenida Alicia Moreau de Justo 1788, dentro de la coqueta zona de Puerto Madero donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.