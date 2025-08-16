El bodegón Madero

El bodegón Madero, ubicado en una coqueta zona de Buenos Aires.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un gran precio y en una zona muy exclusiva.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la pasta libre. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que solo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón Madero 2
El bodegón que ofrece pasta libre

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto, ya que lo han denominado como Bodegón Madero. En este mítico lugar donde la pasta libre es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $22.000 se puede acceder al consumo de pasta libre, desde los días domingos hasta los jueves. Se trata de sorrentinos de salmón, panzotti de calabaza, ñoquis y muchas más variedades, todas caseras y con la salsa que vos elijas.

Bodegón Madero
Bodegón Madero ofrece varias opciones de platos en esta oferta ejecutiva. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran bife de chorizo, pechuga grillada, distintos tipos de ensaladas y guarniciones.

El bodegón está ubicado sobre avenida Alicia Moreau de Justo 1788, dentro de la coqueta zona de Puerto Madero donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

