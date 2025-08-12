Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $13.000 se puede conseguir una contundente porción de hamburguesa casera con jamón, queso, lechuga, tomate y huevo frito más una guarnición de papas fritas.

Bodegón de las Abuelas 2 Las abuelas cocinan en este bodegón típico de Buenos Aires.

El Bodegón de las Abuelas no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria entre los que se encuentran distintos tipos de milanesas, suprema de pollo, pastas, tortillas y cortes de carne.

El bodegón está ubicado en calle Rojas al 2.050, dentro del barrio de Paternal en la provincia de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.