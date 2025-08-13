El bodegón La Morocha que ofrece un gran menú ejecutivo.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un gran precio para un menú ejecutivo.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de muchas variedades para un menú ejecutivo. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

El bodegón que ofrece un buen menú ejecutivo

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como La Morocha. En este mítico lugar donde el menú ejecutivo es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $16.000 se puede conseguir un buen menú ejecutivo que abarca un plato principal, la bebida, el pan y hasta el postre o el café. Se puede consumir entre las 12 y las 16 de martes a viernes.

La Morocha ofrece varias opciones de platos en esta oferta ejecutiva. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran milanesa de verdura o de carne, pastas con salsas, pollo al verdeo y distintos tipos de tartas.

El bodegón está ubicado sobre la José María Moreno al 446, dentro del barrio de Caballito donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

