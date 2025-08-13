Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $16.000 se puede conseguir un buen menú ejecutivo que abarca un plato principal, la bebida, el pan y hasta el postre o el café. Se puede consumir entre las 12 y las 16 de martes a viernes.

Bodegón La Morocha 3 El bodegón La Morocha que ofrece un gran menú ejecutivo.

La Morocha ofrece varias opciones de platos en esta oferta ejecutiva. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran milanesa de verdura o de carne, pastas con salsas, pollo al verdeo y distintos tipos de tartas.

El bodegón está ubicado sobre la José María Moreno al 446, dentro del barrio de Caballito donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.