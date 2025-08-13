El bodegón Maridaje tiene grandes precios en Buenos Aires.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque se destaca por tener precios muy seductores de empanadas.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la zona. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que solo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón Maridaje
El bodegón de empanadas baratas

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto, ya que lo han denominado como Maridaje. En este mítico lugar los precios de las empanadas son la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en pareja, amigos o familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Es que tiene una promoción de empanadas fritas por $3.200 cada unidad. Vale la pena la aclaración: son de carne cortada a cuchillo.

Bodegón Maridaje 2
Maridaje no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Pero además se destaca por una variada carta de tragos para, como dice su nombre, acompañar cada plato en particular.

El bodegón está ubicado en calle Sarráchaga al 5.100, dentro del barrio de Liniers en la provincia de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

