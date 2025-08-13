Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Es que tiene una promoción de empanadas fritas por $3.200 cada unidad. Vale la pena la aclaración: son de carne cortada a cuchillo.

Bodegón Maridaje 2 El bodegón Maridaje tiene grandes precios en Buenos Aires.

Maridaje no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Pero además se destaca por una variada carta de tragos para, como dice su nombre, acompañar cada plato en particular.

El bodegón está ubicado en calle Sarráchaga al 5.100, dentro del barrio de Liniers en la provincia de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.