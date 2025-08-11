El bodegón de Chacarita que tiene buenos precios.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece típica comida porteña como por ejemplo un salpicón de ave.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la típica comida porteña en todas sus variedades. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón Fraga 3
El bodegón donde comer barato

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Fraga. En este mítico lugar donde la comida es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $12.000 se puede conseguir buen plato de salpicón de ave que contiene lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, morrón, pollo y arvejas. En tanto que por menor precio se puede conseguir otros tipos de ensaladas.

Bodegón Fraga
Fraga no se limita a este plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran distintos tipos de milanesas y supremas, carnes, pastas, guarniciones y postres.

El bodegón está ubicado justamente sobre la calle Dorrego al 1.194, dentro del barrio de Chacarita donde donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

