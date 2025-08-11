Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $12.000 se puede conseguir buen plato de salpicón de ave que contiene lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, morrón, pollo y arvejas. En tanto que por menor precio se puede conseguir otros tipos de ensaladas.

Bodegón Fraga El bodegón de Chacarita que tiene buenos precios.

Fraga no se limita a este plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran distintos tipos de milanesas y supremas, carnes, pastas, guarniciones y postres.

El bodegón está ubicado justamente sobre la calle Dorrego al 1.194, dentro del barrio de Chacarita donde donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.