El bodegón Olivera tiene grandes precios en Buenos Aires.

El bodegón Olivera tiene grandes precios en Buenos Aires.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque se destaca por tener de los mejores precios en milanesas para compartir.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de los mejores precios de milanesas en ese lugar. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón Olivera 3
El bodegón Olivera tiene grandes precios en Buenos Aires.

El bodegón Olivera tiene grandes precios en Buenos Aires.

El bodegón de milanesas para compartir

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Olivera. En este mítico lugar los precios de milanesas son la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en pareja y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Es que tiene una promoción de milanesa con papas fritas para dos personas por un valor de $22.000. Además, se puede elegir que sea de ternera o de pollo.

Bodegón Olivera
El bodegón Olivera tiene grandes precios en Buenos Aires.

El bodegón Olivera tiene grandes precios en Buenos Aires.

Olivera no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados tienen distintos platos como muchas variedades de pastas, parrilladas y hasta sangucherías al paso para los más apurados.

El bodegón está ubicado en avenida Olivera al 901, dentro del barrio de Parque Avellaneda en la Ciudad de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

Temas relacionados:

Te puede interesar