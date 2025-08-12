Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Es que tiene una promoción de milanesa con papas fritas para dos personas por un valor de $22.000. Además, se puede elegir que sea de ternera o de pollo.

Bodegón Olivera El bodegón Olivera tiene grandes precios en Buenos Aires.

Olivera no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados tienen distintos platos como muchas variedades de pastas, parrilladas y hasta sangucherías al paso para los más apurados.

El bodegón está ubicado en avenida Olivera al 901, dentro del barrio de Parque Avellaneda en la Ciudad de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.