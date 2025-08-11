El bodegón que se convirtió en un clásico de CABA.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece típica comida porteña por precios que parecen de otra época.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la típica comida porteña pero a un gran precio. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

El bodegón donde comer barato

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Bodegón de la Calle Ayacucho. En este mítico lugar donde la comida a bajo precio es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $4.500 se puede conseguir un sándwich de vacío. En tanto que por rangos similares de valor, de entre $4.000 y $6.000, se puede comer otras opciones de sándwich como pollo, bondiola, milanesa, hamburguesas, choripán o morcipán.

El Bodegón de la Calle Ayacucho no se limita a este plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran distintos tipos de parrilladas con una buena variedad de guarniciones, minutas, pizzas y claro que postres.

El bodegón está ubicado justamente sobre la calle Ayacucho al 449, dentro del pleno centro de CABA donde donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

