Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $4.500 se puede conseguir un sándwich de vacío. En tanto que por rangos similares de valor, de entre $4.000 y $6.000, se puede comer otras opciones de sándwich como pollo, bondiola, milanesa, hamburguesas, choripán o morcipán.

Bodegón de la calle Ayacucho 3 El bodegón que se convirtió en un clásico de CABA.

El Bodegón de la Calle Ayacucho no se limita a este plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran distintos tipos de parrilladas con una buena variedad de guarniciones, minutas, pizzas y claro que postres.

El bodegón está ubicado justamente sobre la calle Ayacucho al 449, dentro del pleno centro de CABA donde donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.