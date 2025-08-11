Inicio Sociedad América del Sur
El único país de América del Sur con inglés como idioma oficial y la mayor disputa territorial del continente

En América del Sur, un país anglófono enfrenta una gran disputa territorial y gana peso económico en el mundo por su petróleo

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
En un rincón de América del Sur se encuentra un país que rompe con la norma lingüística de la región. Mientras la mayoría habla español o portugués, aquí el idioma oficial es el inglés, una herencia directa de su pasado colonial. Pero su singularidad va más allá del idioma.

Este territorio enfrenta una de las disputas territoriales más extensas de América del Sur, que involucra a un país vecino con el que comparte una frontera. Además, en los últimos años, ha emergido como un jugador importante en la economía regional y del mundo gracias al descubrimiento de valiosos recursos naturales que podrían transformar su futuro.

Guyana es un país único en América del Sur por varias razones, y una de las más importantes es que es el único país del continente donde el inglés es el idioma oficial. Esta característica refleja su historia colonial, ya que fue una colonia británica hasta 1966, cuando logró su independencia.

Este país de América del Sur también es conocido por mantener una disputa territorial con Venezuela. El territorio en disputa, llamado Esequibo, representa más del 70% de la superficie de Guyana y tiene un valor estratégico enorme por sus recursos naturales. Esta situación ha generado tensiones diplomáticas que perduran hasta hoy, afectando la política y las relaciones internacionales de la región.

El petróleo en este país de América del Sur

En los últimos años, esta nación de América del Sur ha saltado a la escena internacional por el descubrimiento de enormes reservas de petróleo en su costa, lo que promete transformar su economía y aumentar su peso geopolítico. Sin embargo, sigue siendo un país pequeño, con gran parte de su territorio cubierto por selvas y ríos, y una baja densidad poblacional.

Según la Universidad de Navarra, la dependencia de una sola fuente de ingresos puede llevar a la "maldición de los recursos", donde el rápido enriquecimiento no se traduce en desarrollo sostenible.

Podríamos resumir dos siglos de disputa en

  • 1777 - El Imperio español crea la Capitanía General de Venezuela, que incluye el territorio del Esequibo en América del Sur.
  • 1811 - Venezuela se independiza de España, y el Esequibo pasa a formar parte del nuevo país en América del Sur.
  • 1814 - El Reino Unido compra la Guayana Británica (unos 51.700 km²) en un acuerdo con los Países Bajos, pero la frontera occidental queda sin definir en la región de América del Sur.
  • 1840 - Londres envía al explorador Robert Schomburgk para marcar los límites en América del Sur. Poco después, se presenta la "Línea Schomburgk", que reclama casi 80.000 km² más.
  • 1841 - La disputa oficial comienza cuando Venezuela denuncia una invasión británica en su territorio de América del Sur.
  • 1886 - Se publica una versión actualizada de la Línea Schomburgk, ampliando aún más el territorio reclamado en América del Sur.
  • 1895 - Estados Unidos interviene con la Doctrina Monroe, señalando que la frontera se amplió de forma sospechosa, y recomienda un arbitraje internacional para resolver el conflicto en América del Sur.
  • 1899 - El Laudo Arbitral de París da la razón a Reino Unido, dejando el territorio bajo dominio británico en América del Sur.
  • 1949 - Sale a la luz un memorándum del abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost, parte de la defensa venezolana, donde denuncia que el laudo fue un arreglo político con jueces parciales. Esto impulsa a Venezuela a declarar el laudo "nulo e inválido" respecto a su territorio en América del Sur.
  • 1966 - Tres meses antes de que Guyana alcance su independencia, Reino Unido y Venezuela firman el Acuerdo de Ginebra, que reconoce el reclamo venezolano y busca soluciones para la disputa territorial en América del Sur.

