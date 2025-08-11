El único país de América del Sur con inglés como idioma oficial y la mayor disputa territorial del continente

Este país de América del Sur también es conocido por mantener una disputa territorial con Venezuela. El territorio en disputa, llamado Esequibo, representa más del 70% de la superficie de Guyana y tiene un valor estratégico enorme por sus recursos naturales. Esta situación ha generado tensiones diplomáticas que perduran hasta hoy, afectando la política y las relaciones internacionales de la región.

Guyana Un actor emergente en la economía global.

El petróleo en este país de América del Sur

En los últimos años, esta nación de América del Sur ha saltado a la escena internacional por el descubrimiento de enormes reservas de petróleo en su costa, lo que promete transformar su economía y aumentar su peso geopolítico. Sin embargo, sigue siendo un país pequeño, con gran parte de su territorio cubierto por selvas y ríos, y una baja densidad poblacional.

Según la Universidad de Navarra, la dependencia de una sola fuente de ingresos puede llevar a la "maldición de los recursos", donde el rápido enriquecimiento no se traduce en desarrollo sostenible.

Podríamos resumir dos siglos de disputa en