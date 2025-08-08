Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $33.000 se puede conseguir una contundente tabla para cuatro personas que incluye jamón crudo, bondiola, leberwurst, pastrón, spianata, lomito ahumado, salchichas, quesos, pretzels, chucrut y mostaza.

ABC no se limita a este plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos de Alemania que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran ensalada alemana, papa rosti con pastrón, strudell de espinaca, goulash con spaetzle y salchichas alemanas con papas.

El bodegón está ubicado en calle Lavalle al 545, a metros del Obelisco en la provincia de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.