El bodegón alemán ABA en el centro de Buenos Aires.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece típica comida alemana por un gran precio.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la típica comida alemana. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón ABC 2
El bodegón de comida alemana

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como ABC (Al Buen Comer). En este mítico lugar donde la comida alemana es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $33.000 se puede conseguir una contundente tabla para cuatro personas que incluye jamón crudo, bondiola, leberwurst, pastrón, spianata, lomito ahumado, salchichas, quesos, pretzels, chucrut y mostaza.

Bodegón ABC 3
El bodegón alemán AB

El bodegón alemán AB

ABC no se limita a este plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos de Alemania que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran ensalada alemana, papa rosti con pastrón, strudell de espinaca, goulash con spaetzle y salchichas alemanas con papas.

El bodegón está ubicado en calle Lavalle al 545, a metros del Obelisco en la provincia de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

