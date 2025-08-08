Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por un módico precio se puede conseguir un buen plato de milanesa en sus distintas versiones: especial, de la casa, americana, porteña, calabresa, picantojo, napolitana y cuatro quesos, entre otros.

Bodegón El Antojo 3 El bodegón que la rompe con sus milanesas.

El Anotojo no se limita a un plato de milanesa en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos muy especiales como milanesas temáticas, que hacen para los comensales en el día de su cumpleaños, o por ejemplo haciendo alusión a famosos como Luck Ra o José Luis Chilavert.

El bodegón está ubicado en tres puntos de la provincia de Buenos Aires como lo son Villa del Parque, Núñez y Caballito, donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.