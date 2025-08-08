El bodegón que la rompe con sus milanesas.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal para las frías vacaciones de invierno por sus milanesas que no sólo son buenas sino que también son temáticas.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de las mejores milanesas de la ciudad. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón El Antojo 2
El bodegón especialista en milanesas

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Antojo. En este mítico lugar las milanesas son la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires.

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por un módico precio se puede conseguir un buen plato de milanesa en sus distintas versiones: especial, de la casa, americana, porteña, calabresa, picantojo, napolitana y cuatro quesos, entre otros.

Bodegón El Antojo 3
El Anotojo no se limita a un plato de milanesa en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos muy especiales como milanesas temáticas, que hacen para los comensales en el día de su cumpleaños, o por ejemplo haciendo alusión a famosos como Luck Ra o José Luis Chilavert.

El bodegón está ubicado en tres puntos de la provincia de Buenos Aires como lo son Villa del Parque, Núñez y Caballito, donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

