El secretario de Justicia de Milei mostró interés en el modelo de juicios por jurado de Mendoza

Sala Juicio Por Jurado.jpeg Sala de juicios por jurado en el Polo Judicial. Archivo

Visita oficial del subsecretario de Justicia al Ministerio Público Fiscal

Amerio, Gullé y D'Agostino intercambiaron experiencias sobre la realización de juicios por jurado. Según se explicó en la página del Poder Judicial de Mendoza el objetivo del encuentro fue analizar cómo reproducir el modelo que se aplica en Mendoza para replicarlo a nivel nacional.

En la reunión, que se realizó en el edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza (MPF) -ubicado en el Polo Judicial Penal- se destacó la importancia del rol del MPF en este tipo de juicios, ya que son sus fiscales quienes han logrado llevar adelante 56 juicios por jurado desde su implementación.

“La verdad es que en el ámbito académico siempre es de donde nacen las ideas y de esas ideas después se tienen que ocupar los poderes institucionales y llevarlas adelante. Nosotros venimos trabajando desde lo académico, primero, en lo que es el juicio por jurado”, destacó Amerio al poner en valor la modalidad de litigación adversarial que se aplica en la actualidad y que se plantea como un “quiebre” respecto del Sistema Inquisitivo, permitiendo la participación activa de la ciudadanía y establece el rol clave de los y las fiscales al momento de realizar las investigaciones y presentar las pruebas en el marco de los juicios.

El secretario de Justicia de la Nación, detalló que se ha impulsado una Ley Federal de Juicios por Jurado. Explicó que la importancia de ello radica en “seguir trabajando, ir haciendo diagnósticos e ir viendo las experiencias que tiene cada provincia”, de manera de incorporar una dinámica de transformación.

“Un jurado popular permite que la gente conozca cómo funciona la Justicia, cambia la percepción de la gente sobre la Justicia. Es que esto va de la mano de una política integral y un política criminal integral que estamos llevando adelante en el Ministerio de Justicia, donde es también la transformación y la implementación del sistema adversarial”, destacó Amerio.