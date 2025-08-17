Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de muchas variedades de comida, pero especialmente de las milanesas de gran tamanño. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón Aquí Se Come Bien 3 El bodegón que hace honor a su nombre: Aquí Se Come Bien.

Milanesa por $10.0000 en este bodegón

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Aquí Se Come Bien. En este mítico lugar donde la milanesa es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires