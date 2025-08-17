El bodegón que hace honor a su nombre: Aquí Se Come Bien.

El bodegón que hace honor a su nombre: Aquí Se Come Bien.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un gran precio para compartir milanesas con otro comensal.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de muchas variedades de comida, pero especialmente de las milanesas de gran tamanño. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón Aquí Se Come Bien 3
El bodegón que hace honor a su nombre: Aquí Se Come Bien.

El bodegón que hace honor a su nombre: Aquí Se Come Bien.

Milanesa por $10.0000 en este bodegón

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Aquí Se Come Bien. En este mítico lugar donde la milanesa es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $20.000 se puede conseguir un buen plato de milanesa a caballo que alcanza sobradamente para 2 comensales. Incluso tiene otras variedades como napolitana, roquefort y fugazzeta, todas acompañadas con guarnición por ese valor.

Bodegón Aquí Se Come Bien 2

Aquí Se Come Bien ofrece varias opciones de platos en su carta. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad que complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran platos de carnes rojas, carnes blancas y también pastas.

El bodegón está ubicado sobre calle José Bonifacio al 3.902, dentro de Parque Avellaneda donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

Temas relacionados:

Te puede interesar