Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $20.000 se puede conseguir un buen plato de milanesa a caballo que alcanza sobradamente para 2 comensales. Incluso tiene otras variedades como napolitana, roquefort y fugazzeta, todas acompañadas con guarnición por ese valor.
Bodegón Aquí Se Come Bien 2
Aquí Se Come Bien ofrece varias opciones de platos en su carta. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad que complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran platos de carnes rojas, carnes blancas y también pastas.
El bodegón está ubicado sobre calle José Bonifacio al 3.902, dentro de Parque Avellaneda donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.