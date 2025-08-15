El bodegón bostero tiene un económico menú.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque se destaca por tener una opción muy barata de menú completo que va cambiando día a día.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de los mejores precios en un menú completo. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegon La Buena Medida 2
El bodegón con un menú económico

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como La Buena Medida. En este mítico lugar los precios de los menúes completos son la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en pareja y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Es que tiene una promoción de entrada, plato principal, bebida y postre por $12.000. Ese menú va variando en cada día de la semana ampliando así la oferta.

Bodegon La Buena Medida
La Buena Medida no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados tienen empanadas, milanesas, pastas, escalopes, albóndigas, pastel de papa y flan.

El bodegón está ubicado en calle Suárez al 101, dentro del barrio de La Boca en Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

