Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Es que tiene una promoción de entrada, plato principal, bebida y postre por $12.000. Ese menú va variando en cada día de la semana ampliando así la oferta.

Bodegon La Buena Medida El bodegón bostero tiene un económico menú.

La Buena Medida no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados tienen empanadas, milanesas, pastas, escalopes, albóndigas, pastel de papa y flan.

El bodegón está ubicado en calle Suárez al 101, dentro del barrio de La Boca en Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.