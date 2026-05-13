Cuando el arte abraza: un mural que pone en valor la identidad de las personas mayores en San Carlos

Creado por la artista Jimena Gómez, el mural nace desde una convicción profunda: el arte no solo decora, también reconoce, abraza y mantiene viva la memoria colectiva, proyectándola hacia el presente con alegría y vitalidad.

La iniciativa fue impulsada por Academia Amelie y Fundación Grupo América, con el acompañamiento del Área de Personas Mayores del municipio, en un trabajo conjunto que refleja el valor de la articulación entre el sector privado, el ámbito público y la comunidad.

“El crecimiento de este espacio es el resultado del trabajo sostenido y del compromiso de muchas personas que entienden la importancia de generar lugares de encuentro para nuestros adultos mayores”, destacó Alejandro Morillas, intendente de San Carlos.

Pero hay algo más que atraviesa esta intervención. El mural no es solo una obra: es un mensaje. Una invitación a cambiar la mirada sobre esta etapa de la vida, entendiéndola no como un cierre, sino como un proceso que sigue floreciendo, lleno de expresión, experiencias y dignidad.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.50.50 La iniciativa fue impulsada por Academia Amelie y Fundación Grupo América junto al acompañamiento del municipio de San Carlos. Foto: Diario UNO

El centro, que reúne a decenas de personas mayores en talleres y actividades, se consolida así como un espacio vivo, donde el encuentro y el bienestar se construyen todos los días a través del vínculo, el movimiento y la creatividad.

Este presente se apoya, además, en una historia con fuerte valor simbólico: el espacio fue donado por la familia Vila con el objetivo de generar un lugar destinado a las personas mayores, y hoy continúa creciendo como punto de encuentro comunitario.

Porque en cada trazo hay una historia. En cada color, una experiencia. Y en ese conjunto, una certeza: cuando hay lugar para expresarse, la identidad —como el arte— siempre encuentra la forma de florecer.

Hilando Sueños: una campaña que abriga

En ese mismo espíritu comunitario, el centro impulsa la campaña solidaria “Hilando Sueños”, que invita a la comunidad a donar lana y agujas para la confección de mantas destinadas a quienes más lo necesitan.

mural san carlos 4 “Hilando Sueños” invita a la comunidad a donar lana y agujas para confeccionar mantas solidarias. La campaña combina encuentro, solidaridad y trabajo comunitario a través de la participación activa de personas mayores Foto: Diario UNO

La propuesta tiene un doble valor: promueve el encuentro y la actividad entre las personas mayores, al tiempo que genera abrigo y acompañamiento para otros. Cada aporte se transforma así en mucho más que un gesto material: es tiempo compartido, cuidado y solidaridad.

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones al Centro Recreativo “María Luisa Idelfonsi de Vila”, ubicado en calle Toledo y Lencinas, en Villa San Carlos, o comunicarse al 2622 220634.