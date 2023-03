Con polémica Senadores aprobó que la calle Perón de Godoy Cruz pase a denominarse Marciano Cantero

La iniciativa fue del diputado de la Unión Cívica Radical Diego Costarelli y generó polémica desde su presentación hasta su aprobación por estar en juego dos nombres de fuerte contenido e impronta como los de Perón y Cantero.

Desde el peronismo han sostenido a partir del momento en que se conoció la propuesta en que no niegan los merecimientos de un homenaje al líder de los Enanitos Verdes, adjudicándosele su nombre a una calle, pero el reclamo apuntó a lo que entienden que es un ataque a su líder histórico.

Cámara de Senadores.jpeg Una sesión muy caliente fue la de la Cámara de Senadores.

Por mayoría de votos se aprobó que la calle Perón pase a llamarse Marciano Cantero

Lo cierto es que la propuesta fue aprobada por 19 votos afirmativos, 12 negativos y dos abstenciones. De esta manera, fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La senadora Mariana Zlobec, de Cambia Mendoza fue quien primero habló sobre la propuesta en tratamiento en la cámara alta. y para ello recorrió la trayectoria del cantante que falleció al año pasado. Explicó además que el Corredor del Oeste ya lleva el nombre de Perón y corre en el mismo sentido. "Actualmente son dos arterias con el mismo nombre", enfatizó.

Los legisladores Rolando Baldasso y Germán Vicchi del bloque PRO solicitaron la abstención para votar el proyecto oficialista. Para ellos este cambio no modifica la situación de los vecinos.

Posteriormente, el peronista Rafael Moyano explicó que no acompañará la propuesta. "Que quede en claro que no vamos a discutir sobre la obra de Marciano Cantero, quien fue uno de los más ilustres músicos que llevó el rock mendocino a toda América", aclaró. Y amplió: "A mí no se me ocurriría no consultar a mis adversarios y modificar el nombre de lo que fuere. No cambiaría una plaza o una arteria que tiene que ver con alguien que marcó y marca la vida de los argentinos. No se extrañen que los vecinos le sigan llamando calle Perón".

También de la bancada opositora, Adriana Cano destacó: "Cambiar el nombre de una calle no va a borrar lo que generó en miles de argentinos una figura de la talla de Juan Domingo Perón. Lo que quieren ustedes (refiriéndose al ofcialismo) es ampliar la grieta".

Lucas Ilardo versus Martín Kerchner

Lucas Ilardo Martín Kerchner.jpg Jefes de bloques en Senadores: el peronista Lucas Ilardo y el radical Martín Kerchner.

Más picante, fiel a su estilo, el kirchnerista Lucas Ilardo, se extendió en su intervención. Sin nombrarlo aludió a Alfredo Cornejo y lanzó una comparación que luego generó una andanada de reacciones adversas cuando comparó al radicalismo con los militares de la dictadura. Recordó los cambios de nombres en Godoy Cruz de sitios que llevaban el nombre de Eva Perón. "El odio a Perón los nubla", lanzó.

A Ilardo le respondió el presidente del bloque de senadores de la UCR, Martín Kerchner que lo acusó de "maltratador y violento con su discurso. Lo repudio por decir mentira tras mentira".

El proyecto de denominación de la calle Marciano Cantero

Marciano Cantero.jpg Marciano Cantero falleció en septiembre de 2022.

“El presente proyecto de ley tiene por objeto el cambio de nombre de la calle Presidente Juan D. Perón por el nombre de Avenida Urbana del Oeste, Marciano Cantero en sentido homenaje a Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero, que falleció a sus 62 años el pasado 8 de septiembre de 2022”, expresa el texto de la propuesta.

Sobre la calle que llevará este nombre que se impulsa, hoy denominada calle “Presidente Juan D. Perón”, se detalla que se encuentra ubicada en el Distrito Presidente Sarmiento de Godoy Cruz; en el límite oeste de la zona urbana del departamento, entre la Rotonda de Palmares (límite sur del municipio) y el Puente San Vicente, sobre el canal Frías (límite norte).

Se agrega en el texto que “actualmente se realizan obras de pavimentación, remodelación, infraestructura vial, puentes, tendido de redes de servicio y de iluminación, conducción de aguas de origen pluvial- aluvional e instalación del equipamiento urbano”, y que “la obra contempla la optimización y ampliación del trazado existente”.

Además, resalta que los trabajos previstos y que se llevan a cabo, se extienden por varios kilómetros entre los límites con los municipios de Capital y Luján de Cuyo; por lo que “quedarán conectados completamente Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Capital”, refrenda la fundamentación del proyecto.

