Habló de los bombardeos en Plaza de Mayo en 1955, de la prohibición de nombrar a Perón luego del golpe que lo derrocó y hasta mencionó algunos cambios de nombres en espacios públicos de Mendoza, "siempre ante el silencio radical" y -a su criterio- intentando borrar de la memoria popular a las figuras del Justicalismo.

Pero el jefe del bloque del Frente de Todos fue más allá: “siempre el radicalismo, por donde se lo mire en la historia, ha sido cómplice los golpes militares. Siempre persiguió, siempre fue cómplice de las torturas, de los fusilamientos, siempre”.

Luego aclaró que no se refería a los militantes rasos sino a la estructura partidaria, un matiz que no fue bien recibido por el oficialismo. Ilardo señaló: "fue cómplice de las dictaduras y en esos gobiernos hubo torturas (...) Y me estoy refiriendo específicamente a la UCR...".

En este video puede verse parte de su alocución (la versión completa está al final de esta nota):

La respuesta de los radicales a Lucas Ilardo

Llama la atención que Ilardo se haya decidido por esa retórica en el arranque de un año electoral. Especialmente cuando todo indica que una de las claves de la votación puede estar en el variopinto grupo de los indecisos; entre los que no cuesta imaginar a algunos radicales "progres" que no se identifican del todo con las políticas de Cambia Mendoza.

Aun así, el senador disparó contra la historia del centenario partido; incluso cuando su figura central, Hipólito Yrigoyen, fue él mismo víctima de un golpe de Estado en 1930.

En efecto, el bloque de senadores de la UCR publicó al promediar la tarde un comunicado en el que los legisladores lamentaron "que la discusión se haya tornado hacia la mentira, los gritos y las falsas acusaciones que sólo dañan la institucionalidad y la calidad democrática republicana”.

Para los radicales, Ilardo “hizo un abuso obsceno de su inmunidad como legislador provincial, incumpliendo el reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el cual prohíbe propiciar insultos, expresiones personalizadas y alusiones indecorosas”.

“Sus dichos -continuó el texto- no sólo son un agravante ofensivo y violento, sino que faltan indecorosamente a la verdad de nuestra historia y desprecian al partido que devolvió la democracia a los argentinos y restableció los derechos humanos. No hace falta aclarar que la Unión Cívica Radical fue el partido que instó al juzgamiento de una dictadura por primera vez en la historia con un debido proceso, con jueces naturales y todas las garantías”.

bloque de senadores lucas ilardo radicales.jpg

Más tarde, varios referentes de Cambia Mendoza se unieron contra Ilardo. Entre los primeros estuvo el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez:

Ulpiano Suarez sobre Ilardo.jpg

Lucas Ilardo y una sesión caliente

Fue una jornada de tensos debates en la Legislatura provincial. Ocurre que el oficialismo consiguió aprobar la modificación de la carta orgánica de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), incrementando el canon que pagarán todos los trabajadores estatales para financiar al organismo.

Ilardo calificó la decisión como un "choreo a los trabajadores". "Si el Gobierno les hubiera aumentado el sueldo a los empleados públicos de acuerdo a la inflación, la OSEP tendría un aporte equivalente. Pero como les chorean en las paritarias, después meten la mano un poco más, en vez de ir a los sueldos que más ganan", dijo el senador durante el debate en el recinto.

Para Ilardo, Carlos Funes, actual director de la obra social "ha hecho un esfuerzo, pero se encontró con una situación crítica que venía de (Sergio) Vergara, que no tengo dudas que es el máximo responsable del desastre de hoy".

Senado de Mendoza marzo 2023.jpg El Senado de Mendoza tuvo una sesión caliente. Imagen ilustrativa.

Tras la votación, ya en diálogo con la prensa, Ilardo profundizó: "Cualquier afiliado sabe que es un desastre cómo está funcionando la OSEP. En junio se queda sin plata y la decisión de Suarez y Cornejo es que lo paguen todos los trabajadores".

"Queríamos que paguen más los que más ganan", dijo sobre otro proyecto de ley que había presentado el peronismo y no prosperó. "Decidieron que a un trabajador municipal que cobra $40.000 se le aumente el 800% el aporte. Es un robo a los trabajadores", criticó.

Y fue más allá: "Hoy la OSEP es una bolsa de trabajo del radicalismo. Es escandaloso. Pedimos el listado de ingresos y no lo quisieron pasar".

La propuesta aprobada por mayoría en la Legislatura provincial modifica el artículo 22° de la Carta Orgánica de OSEP, relacionado con el aporte mensual al Fondo de Enfermedades Catastróficas. De esta manera, esta suma será de 0,75% por hasta 1 afiliado indirecto a cargo; de 1,5% por hasta 2 indirectos y de 2,25% por 3 o más afiliados indirectos a cargo.

Por otra parte, en el artículo 24° se establece una modificación en los aportes que realizan el empleado y la patronal, que del 6% pasará al 7%.

En este enlace puede verse completa la intervención de Ilardo que despertó cuestionamientos:

