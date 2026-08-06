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Martín Palermo ya empezó su segundo ciclo en Platense para afrontar triple competencia

Platense presentó formalmente a Martín Palermo como director técnico del primer equipo en reemplazo de Walter Zunino

Por UNO
Palermo ya está en funciones en el Calamar.

Palermo ya está en funciones en el Calamar.

Platense presentó formalmente a Martín Palermo como director técnico del primer equipo en reemplazo de Walter Zunino, quien dejó el cargo tras una racha negativa que incluyó el mal arranque en el Torneo Clausura con apenas un punto en tres partidos).

“Platense fue el club que me dio la posibilidad de vivir una final como entrenador” dijo Palermo, de 52 años, tras firmar su contrato hasta diciembre de 2028 e iniciar su segunda etapa en Vicente López a casi 3 años de su anterior ciclo (2023), en el que alcanzó la final de la Copa de la Liga (perdió 1-0 ante Rosario Central) y dirigió 46 partidos: 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas.

Su cuerpo técnico estará integrado por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes, junto a los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera. El flamante DT ya tuvo sus primeras prácticas con la mira puesta en el partido del sábado ante Independiente en Avellaneda: “No tuvimos mucho tiempo para laburar, pero si para hablar y volver a generar los estímulos para salir adelante”, expresó.

El presidente Gastón Arcieri confirmó que se evaluaron otras opciones (entre ellas Gustavo Costas) y se optó por Palermo por su conocimiento del club y su disposición a asumir de inmediato.

La trayectoria de Martín Palermo como DT

  • Godoy Cruz 2013-14
  • Arsenal 2013-15
  • Unión Española (Chile) 2016-18
  • Pachuca (México) 2019
  • Curicó Unido (Chile) 2020-21
  • Aldosivi 2021-22
  • Platense 2023
  • Olimpia (Paraguay) 2024-25
  • Fortaleza (Brasil) 2025
  • Platense 2026

Palermo volvió a Platense para competir en 3 frentes

“Lo que Platense tiene para jugar por delante fue una gran motivación”, indicó Martín Palermo pensando en la triple competencia que afrontará con el Torneo Clausura, los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido y la Copa Argentina.

Tras sus pasos por Olimpia (Paraguay) y Fortaleza (Brasil), el exgoleador histórico de Boca vuelve al fútbol argentino con la misión de enderezar el rumbo del Calamar.

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