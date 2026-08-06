Martín Palermo ya empezó su segundo ciclo en Platense para afrontar triple competencia

“Platense fue el club que me dio la posibilidad de vivir una final como entrenador” dijo Palermo, de 52 años, tras firmar su contrato hasta diciembre de 2028 e iniciar su segunda etapa en Vicente López a casi 3 años de su anterior ciclo (2023), en el que alcanzó la final de la Copa de la Liga (perdió 1-0 ante Rosario Central) y dirigió 46 partidos: 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas.

Su cuerpo técnico estará integrado por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes, junto a los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera. El flamante DT ya tuvo sus primeras prácticas con la mira puesta en el partido del sábado ante Independiente en Avellaneda: “No tuvimos mucho tiempo para laburar, pero si para hablar y volver a generar los estímulos para salir adelante”, expresó.