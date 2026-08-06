Chiqui Tapia, contundente sobre el futuro de la Selección argentina: "Mi plan A, B y C es Scaloni"

"Pasamos la primera fase y, cada partido que jugaba Argentina, parecía que iba a pasar algo malo. Siempre un intento de desestabilizar el fútbol", agregó.

Cortitas de Tapia sobre el Mundial 2026

El triunfo con Inglaterra: "Por las cargas emocionales, fue como ganar la Copa del Mundo".

La Scaloneta: "Contento con lo que dio este grupo, que es excepcional. Ya no es lo primero que nos hacen sentir orgullosos, sino a lo largo de todo el proyecto conducido por Scaloni. 5 finales, 4 títulos. Son muchos hitos o marcas que te van dando muchas cosas positivas y para decir que es la mejor selección de todos los tiempos".

Messi: "El mejor jugador del Mundial sin dudas fue él. El futuro es una decisión suya".

Riquelme: "Román quizás viene más frecuente pero llevo adelante una relación normal con todos los presidentes del fútbol argentino".

La Selección argentina: "La Selección no es mía, es de todos. En estos casi 8 años del proyecto de Scaloni, la Selección logró que la gente volviera a compartir un plan familiar, que los amigos vuelvan a decir: ‘Che, ¿dónde nos juntamos a ver a la Selección?’, o que vuelvan a salir a festejar”.

La bandera de Malvinas: "Surgió así, nunca se preparó nada. De parte de FIFA no hubo ninguna nota de sanción. Si a vos te hubiera tocado jugar y la gente te expresa lo que siente con esa bandera. ¿La dejás en el piso o la levantás? Yo también la levantó porque somos argentinos y estamos orgullosos".

El fútbol argentino: "A mí la única liga que me gusta es la argentina, porque somos diferentes, jugamos diferente. Desde que empezábamos en el colegio jugábamos por algo. Jugabas por la coca, por el alfajor, por el pancho. ¿Por qué te pensás que vienen a buscar a los jugadores argentinos? Porque los formamos y somos ganadores. Nosotros no queremos perder ni a las bolitas, nacimos para esto. El mejor fútbol del mundo es el nuestro".