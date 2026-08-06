Fernando Porretta en Ovación 90: "El primer año tenés que comprar más que vender para no descender"

El presidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, analizó en Ovación 90 por Radio Nihuil, el presente del Lobo en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.
El presidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, analizó en Ovación 90 por Radio Nihuil, el presente del Lobo en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.
El presidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, analizó en Ovación 90 por Radio Nihuil, el presente del Lobo en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.
El mercado de pases, la relación con el DT Darío Franco, las obras en el estadio Víctor Legrotaglie y el proyecto de inferiores a mediano plazo fueron algunos de los temas abordados con el máximo dirigente blanquinegro.
La entrevista completa a Fernando Porretta en Radio Nihuil
"Sobre el proyecto del estadio hay una modificación importante: no nos está dando bien el ancho de la popular porque hay una servidumbre atrás que no nos dejan utilizar. Estamos cambiando el proyecto y evaluando el layout antes de empezar."
"Todavía no hay una decisión tomada de si vamos a recibir a Boca en nuestra cancha o en el Malvinas Argentinas. Cuando esté confirmada la fecha se evaluará en Comisión Directiva con los hinchas lo que sea mejor para el club."
"Pensar en sacar 8 o 10 chicos de las inferiores para la Primera en el corto plazo es imposible. Tenés que hacer un proyecto a mediano plazo, estar varios años en la Liga Profesional, con ese roce de AFA en todas las categorías."
"El año pasado pedimos por escrito en AFA jugar el Torneo Proyección pagando nosotros los viajes para tener ese roce. Si no hubiésemos hecho esa transición el año pasado, este año habría sido un papelón. Gracias a eso hoy tenemos a 3 o 4 chicos listos para dar el salto."