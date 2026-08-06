Fernando Porretta en Ovación 90: "El primer año tenés que comprar más que vender para no descender"

El mercado de pases, la relación con el DT Darío Franco, las obras en el estadio Víctor Legrotaglie y el proyecto de inferiores a mediano plazo fueron algunos de los temas abordados con el máximo dirigente blanquinegro.

Fernando Porretta abordó en Radio Nihuil los temas de actualidad de Gimnasia y Esgrima.

La adaptación a Primera División

"Hemos estado trabajando estos 7 u 8 meses muy fuerte para poder estar a la altura de la Liga Profesional. Es muy difícil estar en condiciones, más cuando nunca el club estuvo en Primera. No es fácil estar a la altura tanto en lo deportivo como en la infraestructura."

"No te sabría decir qué porcentaje del presupuesto es cada cosa... Te diría que un 20% del presupuesto real se lo llevan los viajes cuando estás en competencia."

"En el primer año es así: tenés que comprar más que vender para estar a la altura y tratar de no descender. Las ventas van por un costado porque nosotros no vendemos; para vender tenés que estar consolidado 2, 3 o 10 años en Primera."

La entrevista completa a Fernando Porretta en Radio Nihuil