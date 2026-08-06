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Fernando Porretta en Ovación 90: "El primer año tenés que comprar más que vender para no descender"

El presidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, analizó en Ovación 90 por Radio Nihuil, el presente del Lobo en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Porretta habló sobre la actualidad del Lobo.

Porretta habló sobre la actualidad del Lobo.

El presidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, analizó en Ovación 90 por Radio Nihuil, el presente del Lobo en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.

El mercado de pases, la relación con el DT Darío Franco, las obras en el estadio Víctor Legrotaglie y el proyecto de inferiores a mediano plazo fueron algunos de los temas abordados con el máximo dirigente blanquinegro.

Fernando Porretta abordó en Radio Nihuil los temas de actualidad de Gimnasia y Esgrima.

Fernando Porretta abordó en Radio Nihuil los temas de actualidad de Gimnasia y Esgrima.

La adaptación a Primera División

  • "Hemos estado trabajando estos 7 u 8 meses muy fuerte para poder estar a la altura de la Liga Profesional. Es muy difícil estar en condiciones, más cuando nunca el club estuvo en Primera. No es fácil estar a la altura tanto en lo deportivo como en la infraestructura."
  • "No te sabría decir qué porcentaje del presupuesto es cada cosa... Te diría que un 20% del presupuesto real se lo llevan los viajes cuando estás en competencia."
  • "En el primer año es así: tenés que comprar más que vender para estar a la altura y tratar de no descender. Las ventas van por un costado porque nosotros no vendemos; para vender tenés que estar consolidado 2, 3 o 10 años en Primera."

La entrevista completa a Fernando Porretta en Radio Nihuil

El respaldo a la idea de Darío Franco

  • "El ciclo del DT es positivo. Nosotros en este primer año lo único que queremos, independientemente de que se pueda jugar bien, es sacar puntos y consolidar un buen equipo."
  • "Él juega así, va al frente y los números lo avalan. Por ahí en algún partido otro cerraba los últimos 15 minutos, pero es su carácter. Con Vélez íbamos 2 a 0 abajo, nos pusimos 2 a 2 y él metió otro delantero para ir a ganarlo."

El mercado de pases del Lobo

  • "Para nosotros los mejores refuerzos eran mantener el plantel y que no se fueran los jugadores que teníamos pedidos de afuera. Que se consoliden en este segundo semestre."
  • "Trajimos a un central zurdo por la lesión de Imanol (González), y ahora tenemos que traer un lateral izquierdo porque se nos lesionó Franco (Saavedra). Se nos vence el plazo mañana (por este viernes) y estamos negociando la compra de un jugador, pero no es Allende (Leandro)."
  • "A Agustín Módica le compramos la mitad del pase a Rosario Central a principios de año. Hoy ya tiene 4 meses de fútbol, la pretemporada encima y es un jugador importante."

Los socios y el proyecto del estadio Víctor Legrotaglie

  • "Hoy tenemos 7.000 socios. El 1 de enero vamos a empezar una campaña de socios importante. Al hincha le digo que disfrute este momento, que vaya a la cancha y apoye."

  • "Sobre el proyecto del estadio hay una modificación importante: no nos está dando bien el ancho de la popular porque hay una servidumbre atrás que no nos dejan utilizar. Estamos cambiando el proyecto y evaluando el layout antes de empezar."

  • "Todavía no hay una decisión tomada de si vamos a recibir a Boca en nuestra cancha o en el Malvinas Argentinas. Cuando esté confirmada la fecha se evaluará en Comisión Directiva con los hinchas lo que sea mejor para el club."

Las inferiores y el roce con el fútbol nacional

  • "Pensar en sacar 8 o 10 chicos de las inferiores para la Primera en el corto plazo es imposible. Tenés que hacer un proyecto a mediano plazo, estar varios años en la Liga Profesional, con ese roce de AFA en todas las categorías."

  • "El año pasado pedimos por escrito en AFA jugar el Torneo Proyección pagando nosotros los viajes para tener ese roce. Si no hubiésemos hecho esa transición el año pasado, este año habría sido un papelón. Gracias a eso hoy tenemos a 3 o 4 chicos listos para dar el salto."

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