El micro de Boca arrancó y se olvidó a Santiago Ascacíbar y a tres futbolistas: la palabra del goleador

En la misma línea, continuó: "En lo personal sentí que el equipo estuvo más sólido, generamos ocasiones. En partidos anteriores también y hay que seguir por este camino".

Ascacíbar es un jugador de recuperación, sin embargo se anima a ir al ataque y anoche en la cancha de Huracán su esfuerzo rindió frutos: "El gol va decantando en el juego, uno acompaña la jugada y hoy me tocó convertir. A uno lo hace feliz y ayuda al equipo".

A Santiago Ascacíbar y a tres compañeros más se los olvidaron en Huracán.

Después del partido Boca se olvidó a varios jugadores, entre ellos, a Ascacíbar

Aunque parezca un dato increíble, el micro del Xeneize se fue de la cancha de Huracán y dejó a varios de sus jugadores en los vestuarios y sin movilidad

Álvaro Montero.

Santiago Ascacíbar .

. Sebastián Villa.

Ángel Romero.

No trascendió cómo hicieron los cuatro jugadores para volver al club.