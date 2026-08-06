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El insólito momento en el Ducó

El micro de Boca arrancó y se olvidó a Santiago Ascacíbar y a tres futbolistas: la palabra del goleador

A Santiago Ascacíbar, ex capitán de Estudiantes y autor del único gol, lo dejaron sin micro después del partido

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Santiago Ascacíbar convirtió contra Estudiantes, su ex equipo donde era capitán.

Santiago Ascacíbar convirtió contra Estudiantes, su ex equipo donde era capitán.

Santiago Ascacíbar dejó una marca imborrable en Estudiantes de La Plata, donde llegó a portar la cinta de capitán y a consolidarse como un referente para el plantel, la dirigencia y la hinchada. Sin embargo, su decisión de dejar la ciudad de las diagonales para vestir la camiseta de Boca generó un fuerte impacto en el mundo Pincharrata.

Como si fuera poco, el traspaso vino con problemas porque los fanáticos del Pincha no le perdonaron que se cruzara a la Ribera y, para colmo, el mediocampista convirtió el único gol que significó el triunfo del Xeneize en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Santiago Ascacíbar pidió perdón tras su gol.

Santiago Ascacíbar pidió perdón tras su gol.

Qué dijo Santiago Ascacíbar tras marcarle a Estudiantes

El mediocampista de 29 años celebró una victoria de Boca con tres puntos que valen oro, pero fue consciente de que atraviesa una situación, al menos, incómoda: "Obviamente uno tiene muchas sensaciones, pero hoy me toca defender esta camiseta grande y juego para este club".

En la misma línea, continuó: "En lo personal sentí que el equipo estuvo más sólido, generamos ocasiones. En partidos anteriores también y hay que seguir por este camino".

Ascacíbar es un jugador de recuperación, sin embargo se anima a ir al ataque y anoche en la cancha de Huracán su esfuerzo rindió frutos: "El gol va decantando en el juego, uno acompaña la jugada y hoy me tocó convertir. A uno lo hace feliz y ayuda al equipo".

A Santiago Ascacíbar y a tres compañeros más se los olvidaron en Huracán.

A Santiago Ascacíbar y a tres compañeros más se los olvidaron en Huracán.

Después del partido Boca se olvidó a varios jugadores, entre ellos, a Ascacíbar

Aunque parezca un dato increíble, el micro del Xeneize se fue de la cancha de Huracán y dejó a varios de sus jugadores en los vestuarios y sin movilidad

  • Álvaro Montero.
  • Santiago Ascacíbar.
  • Sebastián Villa.
  • Ángel Romero.

No trascendió cómo hicieron los cuatro jugadores para volver al club.

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