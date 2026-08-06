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Primera Nacional

El once de Godoy Cruz que piensa Pablo De Muner para enfrentar a Chaco For Ever

Godoy Cruz se medirá ante Chaco For Ever por la fecha 24 de la Primera Nacional

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Diego Viera es titular indiscutido en Godoy Cruz. 

Diego Viera es titular indiscutido en Godoy Cruz. 

Godoy Cruz atraviesa un buen presente con tres victorias consecutivas al hilo y la buena noticia de haber "roto el maleficio" de no poder ganar de visitante, fuera de la provincia de Mendoza (su última victoria en esa condición había sido ante Maipú en el Malvinas Argentinas, pero en suelo provincial).

El equipo de Pablo De Muner se ubica quinto en la tabla de posiciones, con 34 unidades, y se acomoda en el Reducido en la segunda rueda de la Primera Nacional.

El equipo que piensa Pablo De Muner para enfrentar a Chaco For Ever por la Primera Nacional

El próximo desafío del Expreso es frente a Chaco For Ever, equipo que actualmente se encuentra antepenúltimo en la Zona A, con 22 puntos.

Para dicho compromiso, a disputarse en el Feliciano Gambarte, Pablo De Muner ya delinea el equipo que saltará a la cancha el próximo domingo, a las 16.30 horas.

Más allá del arquero Strumia, en la defensa todo indica que se repetería la fórmula con Gerometta, Viera, Rossi y Brunet. Para De Muner, esa línea del fondo ha demostrado buenas actuaciones y merece seguir vigente en cancha. La alternativa podría aparecer, en caso de alguna eventualidad, por el lateral derecho con Lucas Arce, habitual titular en Godoy Cruz en los últimos tiempos.

Vicente Poggi es una estandarte en el mediocampo de Godoy Cruz.

Vicente Poggi es una estandarte en el mediocampo de Godoy Cruz.

En el mediocampo, Gastón Gil Romero y Benjamín Schamine sería los volantes central, con Vicente Poggi más tirado sobre la derecha y el juvenil Antonio Guerrero por izquierda. Allí se suma como alternativa Rodrigo Fernández, quien sustituyó al jugador de 18 años en el encuentro ante Ferro.

Finalmente en la ofensiva, Martín Pino es la carta fija dado a que es el goleador del equipo, y podría estar acompañado por Axel Rodríguez o Nahuel Ulariaga.

En conclusión, el once de Pablo De Muner para enfrentar a Chaco For Ever sería el siguiente: Juan Strumia, Francisco Gerometta, Diego Viera, Tomás Rossi, Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine, Vicente Poggi, Antonio Guerrero; Axel Rodríguez/Nahuel Ulariaga y Martín Pino.

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