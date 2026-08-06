Una mezcla de temor, intriga y fascinación se ha apoderado en las últimas horas de los habitantes del sur mendocino. Un nuevo fenómeno paranormal sacude a la comunidad de General Alvear, luego de que se viralizara en redes sociales una fotografía que presuntamente capturó la aterradora figura de "La Llorona" posada sobre uno de los puentes que cruzan el caudaloso Río Atuel.
Misterio en General Alvear: aseguran haber visto a "La Llorona" sobre un puente en el Río Atuel
"Empecé a escuchar un bebé llorando" dijo la protagonista del avistamiento sin poder creer todavía lo que vivió
La imagen comenzó a circular con fuerza a través de aplicaciones de mensajería y plataformas digitales, acompañada por el audio de una vecina de General Alvear que asegura haber escuchado llantos escalofriantes en la zona de la costanera.
Aseguran haber visto a "La llorona" en General Alvear
El revuelo creció exponencialmente cuando un audio de WhatsApp comenzó a difundirse de manera masiva. En la grabación, una vecina relata con desesperación el episodio que le tocó presenciar a Río Atuel, avivando los rumores sobre la presencia de una silueta femenina de larga túnica blanca.
Este suceso inmediato hizo que muchos memoriosos de la zona recordaran antiguas apariciones reportadas años atrás en parajes rurales cercanos y en rutas del sur provincial, como los recordados avistamientos en cercanías de Jaime Prats y zonas aledañas.
Allí, automovilistas y lugareños aseguraron la presencia de una mujer de apariencia extraña que desaparecía rápidamente en medio de la noche.
La leyenda de La Llorona en tierras mendocinas
Si bien el mito de La Llorona hunde sus raíces profundas en el folclore tradicional de Latinoamérica y México, sus adaptaciones y relatos de apariciones fantasmales suelen cobrar fuerza en zonas de Mendoza, con personas que aseguran haberla visto alguna vez.
La creencia popular describe el espectro de una mujer consumida por el dolor y la culpa, condenada a vagar eternamente por las orillas de los ríos en busca de sus hijos.
En pocas palabras
- Fenómeno paranormal: aseguran haber visto a "La Llorona" sobre un puente del Río Atuel en General Alvear.
- Viralización: una fotografía y un audio de WhatsApp alertan sobre supuestos llantos escalofriantes en la zona.
- Mito arraigado: el suceso reaviva antiguas leyendas sobre apariciones fantasmales en el sur mendocino.