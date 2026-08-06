Misterio en General Alvear: aseguran haber visto a "La Llorona" sobre un puente en el Río Atuel

Este suceso inmediato hizo que muchos memoriosos de la zona recordaran antiguas apariciones reportadas años atrás en parajes rurales cercanos y en rutas del sur provincial, como los recordados avistamientos en cercanías de Jaime Prats y zonas aledañas.

Varios son los vecinos que asguran que no es la primera vez que se avista a "La Llorona" en el sur de la provincia. Imagen ilustrativa.

Allí, automovilistas y lugareños aseguraron la presencia de una mujer de apariencia extraña que desaparecía rápidamente en medio de la noche.

La leyenda de La Llorona en tierras mendocinas

Si bien el mito de La Llorona hunde sus raíces profundas en el folclore tradicional de Latinoamérica y México, sus adaptaciones y relatos de apariciones fantasmales suelen cobrar fuerza en zonas de Mendoza, con personas que aseguran haberla visto alguna vez.

La creencia popular describe el espectro de una mujer consumida por el dolor y la culpa, condenada a vagar eternamente por las orillas de los ríos en busca de sus hijos.