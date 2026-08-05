Gimnasia y Esgrima tendrá un exigente calendario de partidos en el mes de agosto

El próximo encuentro para Gimnasia y Esgrima será ante Instituto, en Córdoba, este sábado 8 de agosto a las 21.30.

El equipo dirigido por Darío Franco ganó 3 de los últimos 4 partidos (Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión).

En la octava fecha Gimnasia y Esgrima será local ante Boca

Todavía no está confirmado el día y horario del encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Boca, por la octava fecha, aunque la dirigencia deberá decidir si se juega en el Víctor Legrotaglie o en el Malvinas Argentinas, con ambas hinchadas.

Si se juega en el Malvinas sería el lunes 7 de septiembre ya que el sábado 5 jugarán Los Pumas con Australia.

El Lobo y Boca ya jugaron en el Apertura, donde empataron 1 a 1 con goles de Luciano Paredes para Gimnasia y Miguel Merentiel para los xeneizes.

La agenda de Gimnasia y Esgrima en el mes de agosto