Gimnasia y Esgrima tendrá un exigente calendario de partidos en el mes de agosto

Gimnasia y Esgrima sumó su quinto triunfo seguido en condición de local ante Unión pero tendrá que afrontar un mes de agosto intenso, con una seguidilla de partidos muy importantes por el Torneo Clausura.
Gimnasia y Esgrima tendrá un mes muy intenso, con los cuatro partidos que disputará en agosto, con dos partidos de local y tres de visitante.
Gimnasia y Esgrima sumó su quinto triunfo seguido en condición de local ante Unión pero tendrá que afrontar un mes de agosto intenso, con una seguidilla de partidos muy importantes por el Torneo Clausura.
El Lobo ha sumado 6 puntos en el Grupo A y en la tabla anual acumula 25 unidades, lejos de los puestos de descenso.
La Liga Profesional días y horarios de las próximas 4 fechas, desde la 4ta a la 7ma, y el Lobo jugará dos partidos de local y otros dos de visitante.
El próximo encuentro para Gimnasia y Esgrima será ante Instituto, en Córdoba, este sábado 8 de agosto a las 21.30.
El equipo dirigido por Darío Franco ganó 3 de los últimos 4 partidos (Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión).
Todavía no está confirmado el día y horario del encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Boca, por la octava fecha, aunque la dirigencia deberá decidir si se juega en el Víctor Legrotaglie o en el Malvinas Argentinas, con ambas hinchadas.
Si se juega en el Malvinas sería el lunes 7 de septiembre ya que el sábado 5 jugarán Los Pumas con Australia.
El Lobo y Boca ya jugaron en el Apertura, donde empataron 1 a 1 con goles de Luciano Paredes para Gimnasia y Miguel Merentiel para los xeneizes.