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Gimnasia y Esgrima tendrá un exigente calendario de partidos en el mes de agosto

Gimnasia y Esgrima tendrá un mes muy intenso, con los cuatro partidos que disputará en agosto, con dos partidos de local y tres de visitante.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima está enfocado en lo  que viene en el Clausura.

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima está enfocado en lo  que viene en el Clausura.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima sumó su quinto triunfo seguido en condición de local ante Unión pero tendrá que afrontar un mes de agosto intenso, con una seguidilla de partidos muy importantes por el Torneo Clausura.

El Lobo ha sumado 6 puntos en el Grupo A y en la tabla anual acumula 25 unidades, lejos de los puestos de descenso.

Facundo Lencioni es una de las figuras de Gimnasia y Esgrima

Facundo Lencioni es una de las figuras de Gimnasia y Esgrima

El calendario de Gimnasia y Esgrima

La Liga Profesional días y horarios de las próximas 4 fechas, desde la 4ta a la 7ma, y el Lobo jugará dos partidos de local y otros dos de visitante.

El próximo encuentro para Gimnasia y Esgrima será ante Instituto, en Córdoba, este sábado 8 de agosto a las 21.30.

El equipo dirigido por Darío Franco ganó 3 de los últimos 4 partidos (Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión).

En la octava fecha Gimnasia y Esgrima será local ante Boca

Todavía no está confirmado el día y horario del encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Boca, por la octava fecha, aunque la dirigencia deberá decidir si se juega en el Víctor Legrotaglie o en el Malvinas Argentinas, con ambas hinchadas.

Si se juega en el Malvinas sería el lunes 7 de septiembre ya que el sábado 5 jugarán Los Pumas con Australia.

El Lobo y Boca ya jugaron en el Apertura, donde empataron 1 a 1 con goles de Luciano Paredes para Gimnasia y Miguel Merentiel para los xeneizes.

La agenda de Gimnasia y Esgrima en el mes de agosto

  • Fecha 4 vs Instituto - sábado 8/8 a las 21.30 (V)
  • Fecha 5 vs Talleres - lunes 17/8 a las 21:30 (L)
  • Fecha 6 vs Gimnasia La Plata - sábado 22/8 a las 16 (V)
  • Fecha 7 vs Independiente de Avellaneda - domingo 30/8 a las 19.15 (V)

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