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Con los goles de Agustín Módica, Gimnasia y Esgrima se ilusiona con llegar cada vez más alto

Agustín Módica marcó un doblete en la victoria de Gimnasia y Esgrima ante Unión de Santa Fe por la 3ra fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Agustín Módica, con un doblete le dio la victoria a Gimnasia y Esgrima ante Unión en el estadio Víctor Legrotaglie.
Agustín Módica, con un doblete le dio la victoria a Gimnasia y Esgrima ante Unión en el estadio Víctor Legrotaglie.Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Con los goles del Tano Agustín Módica Gimnasia y Esgrima se ilusiona con llegar lejos en su primera temporada en Primera División.

El ex delantero de Rosario Central marcó un doblete en la victoria al Lobo frente a Unión de Santa Fe y la ovación de los hinchas cuando fue reemplazado ratificó que se ha ganado un lugar en el corazón de los hinchas.

Agustín Módica está imparable con sus goles en Gimnasia y Esgrima.

Agustín Módica está imparable con sus goles en Gimnasia y Esgrima.

Agustín Módica llegó a los 7 goles en el Lobo

El goleador del Lobo con 7 tantos se mostró muy feliz con una nueva victoria conseguida en condición de local. Ya venía de marcarle a Central Córdoba de Santiago del Estero en la primera fecha y este sábado repitió ante el Tatengue en el Víctor Legrotaglie.

Módica manifestó: "Soy un agradecido a este club y a mis compañeros, sin ellos sería todo más difícil. Estoy contento por el triunfo que logramos de local y es un resultado muy importante para este grupo".

"Le agradezco a Facundo Lencioni que me dejó rematar el penal, él es el encargado y ni hablar de la asistencia que me dio en el segundo gol", reconoció el atacante del Lobo, una de las figuras del equipo orientado por Darío Franco.

Agustín Módica y el cariño de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Con respecto al reconocimiento de los hinchas mensanas, el Tano agradeció: "Me pone muy contento todo lo que estoy viviendo. Desde el primer día que llegué los hinchas me han demostrado mucho cariño y escuchar que coreaban mi nombre cuando salí es algo muy lindo. Estoy muy agradecido por el apoyo que nos dan cada partido y por suerte pudimos darles una alegría porque nos quedamos con mucha bronca después de la derrota con San Lorenzo".

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