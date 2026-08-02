Con los goles de Agustín Módica, Gimnasia y Esgrima se ilusiona con llegar cada vez más alto

Módica manifestó: "Soy un agradecido a este club y a mis compañeros, sin ellos sería todo más difícil. Estoy contento por el triunfo que logramos de local y es un resultado muy importante para este grupo".

"Le agradezco a Facundo Lencioni que me dejó rematar el penal, él es el encargado y ni hablar de la asistencia que me dio en el segundo gol", reconoció el atacante del Lobo, una de las figuras del equipo orientado por Darío Franco.

Agustín Módica y el cariño de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Con respecto al reconocimiento de los hinchas mensanas, el Tano agradeció: "Me pone muy contento todo lo que estoy viviendo. Desde el primer día que llegué los hinchas me han demostrado mucho cariño y escuchar que coreaban mi nombre cuando salí es algo muy lindo. Estoy muy agradecido por el apoyo que nos dan cada partido y por suerte pudimos darles una alegría porque nos quedamos con mucha bronca después de la derrota con San Lorenzo".