Con los goles de Agustín Módica, Gimnasia y Esgrima se ilusiona con llegar cada vez más alto

Con los goles del Tano Agustín Módica Gimnasia y Esgrima se ilusiona con llegar lejos en su primera temporada en Primera División.
Agustín Módica marcó un doblete en la victoria de Gimnasia y Esgrima ante Unión de Santa Fe por la 3ra fecha del Torneo Clausura
Con los goles del Tano Agustín Módica Gimnasia y Esgrima se ilusiona con llegar lejos en su primera temporada en Primera División.
El ex delantero de Rosario Central marcó un doblete en la victoria al Lobo frente a Unión de Santa Fe y la ovación de los hinchas cuando fue reemplazado ratificó que se ha ganado un lugar en el corazón de los hinchas.
El goleador del Lobo con 7 tantos se mostró muy feliz con una nueva victoria conseguida en condición de local. Ya venía de marcarle a Central Córdoba de Santiago del Estero en la primera fecha y este sábado repitió ante el Tatengue en el Víctor Legrotaglie.
Módica manifestó: "Soy un agradecido a este club y a mis compañeros, sin ellos sería todo más difícil. Estoy contento por el triunfo que logramos de local y es un resultado muy importante para este grupo".
"Le agradezco a Facundo Lencioni que me dejó rematar el penal, él es el encargado y ni hablar de la asistencia que me dio en el segundo gol", reconoció el atacante del Lobo, una de las figuras del equipo orientado por Darío Franco.
Con respecto al reconocimiento de los hinchas mensanas, el Tano agradeció: "Me pone muy contento todo lo que estoy viviendo. Desde el primer día que llegué los hinchas me han demostrado mucho cariño y escuchar que coreaban mi nombre cuando salí es algo muy lindo. Estoy muy agradecido por el apoyo que nos dan cada partido y por suerte pudimos darles una alegría porque nos quedamos con mucha bronca después de la derrota con San Lorenzo".