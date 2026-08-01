El Pity Martínez brilló y Tigre fue contundente frente a Racing en Avellaneda

Racing sufrió la primera derrota del ciclo de Juan Pablo Vojvoda como DT, tiene 4 puntos y sufrió un duro golpe frente a su gente que además despidió a Santiago Sosa, transferido al fútbol brasileño.

El Pity Martínez y sus números en Tigre

Con 33 años y algunas lesiones, el Pity Martínez llegó a Tigre a comienzos de 2026 tras culminar su segundo ciclo como jugador de River.

El mendocino acumula 19 partidos oficiales, 3 goles y una asistencia con la camiseta del Matador, y este sábado se refirió a su salida del equipo Millonario: "No fue fácil. Se dijeron muchas cosas. Nosotros no tenemos el micrófono todos los días. Siempre estuve para jugar, me sentía muy bien. Nosotros queremos mucho a la institución, queremos lo mejor. A veces uno no tiene la posibilidad de hablar o prefiere cuidar muchas cosas".