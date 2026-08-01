El Pity Martínez brilló y Tigre fue contundente frente a Racing en Avellaneda

Tigre, con destacada actuación del Pity Martínez, se impuso a Racing 3-1, como visitante, en un partido correspondiente a la 3ra fecha del Torneo Clausura, jugado en el Cilindro de Avellaneda.
Tigre, con destacada actuación del Pity Martínez, se impuso a Racing, como visitante, en un partido correspondiente a la 3ra fecha del Torneo Clausura
Tigre, con destacada actuación del Pity Martínez, se impuso a Racing 3-1, como visitante, en un partido correspondiente a la 3ra fecha del Torneo Clausura, jugado en el Cilindro de Avellaneda.
En la primera parte marcaron el mendocino Gonzalo Martínez y Martín Garay, mientras que el complemento aumentó Ignacio Russo para Tigre y luego descontó el colombiano Duván Vergara para la Academia,
De esta manera, el conjunto dirigido por Diego Dabove sumó sus primeros 3 puntos en el Clausura donde jugó solo 2 partidos ya que su cruce con Belgrano de la 2da fecha debió ser reprogramado por su participación en los playoffs de la Copa Sudamericana, donde pudo avanzar a los octavos de final.
Racing sufrió la primera derrota del ciclo de Juan Pablo Vojvoda como DT, tiene 4 puntos y sufrió un duro golpe frente a su gente que además despidió a Santiago Sosa, transferido al fútbol brasileño.
Con 33 años y algunas lesiones, el Pity Martínez llegó a Tigre a comienzos de 2026 tras culminar su segundo ciclo como jugador de River.
El mendocino acumula 19 partidos oficiales, 3 goles y una asistencia con la camiseta del Matador, y este sábado se refirió a su salida del equipo Millonario: "No fue fácil. Se dijeron muchas cosas. Nosotros no tenemos el micrófono todos los días. Siempre estuve para jugar, me sentía muy bien. Nosotros queremos mucho a la institución, queremos lo mejor. A veces uno no tiene la posibilidad de hablar o prefiere cuidar muchas cosas".