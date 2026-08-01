Messi volvió, pero el Inter Miami no pudo ganar de local ante Columbus Crew

Además de De Paul, Casemiro y Suárez, el Inter Miami tuvo como titulares a los argentinos Rocco Ríos Novo, Facundo Mura y Mateo Silvetti, mientras que Messi y David Ayala ingresaron en la segunda parte. Lautaro Giaccone fue el único argentino en el equipo visitante.

El resultado deja al Inter Miami en el segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS con 38 puntos en 18 fechas, a dos del puntero Nashville.

Inter Miami ya piensa en la Leagues Cup

Inter Miami iniciará este miércoles 5 de agosto su participación en la Leagues Cup, certamen de verano en el que compiten los equipos de la MLS y la Liga MX.

El conjunto de la Florida, campeón en 2023 con Messi, jugará en la fase grupos, siempre de local, con San Luis, Monterrey y León los días 5, 8 y 12 de agosto.