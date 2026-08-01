Messi volvió, pero el Inter Miami no pudo ganar de local ante Columbus Crew

Lionel Messi ingresó en la segunda parte, pero el Inter Miami no pudo sostener el resultado y terminó empatando 2 a 2 como local frente a Columbus Crew por la MLS.
Lionel Messi ingresó en la segunda parte, pero el Inter Miami no pudo sostener el resultado como local frente a Columbus Crew por la MLS.
Lionel Messi ingresó en la segunda parte, pero el Inter Miami no pudo sostener el resultado y terminó empatando 2 a 2 como local frente a Columbus Crew por la MLS.
A casi dos semanas de la final del Mundial 2026, el capitán de la Selección argentina ingresó en los primeros minutos de la segunda parte mientras que su amigo Rodrigo De Paul fue titular en el conjunto dirigido por Ángel Guillermo Hoyos.
Luis Suárez, autor de 4 goles en los últimos 3 partidos, abrió el marcador para el Inter Miami, el brasileño Casemiro empató con un gol en contra, Noah Aleen adelantó otra vez al dueño de casa y finalmente el español Brais Méndez estableció el 2 a 2 definitivo a solo 6' del final.
Además de De Paul, Casemiro y Suárez, el Inter Miami tuvo como titulares a los argentinos Rocco Ríos Novo, Facundo Mura y Mateo Silvetti, mientras que Messi y David Ayala ingresaron en la segunda parte. Lautaro Giaccone fue el único argentino en el equipo visitante.
El resultado deja al Inter Miami en el segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS con 38 puntos en 18 fechas, a dos del puntero Nashville.
Inter Miami iniciará este miércoles 5 de agosto su participación en la Leagues Cup, certamen de verano en el que compiten los equipos de la MLS y la Liga MX.
El conjunto de la Florida, campeón en 2023 con Messi, jugará en la fase grupos, siempre de local, con San Luis, Monterrey y León los días 5, 8 y 12 de agosto.