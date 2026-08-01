Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Fórmula 1

Bomba en la F1: Briatore habló sobre Colapinto y crece la versión que lo aleja de Alpine

Briatore habló de la prioridad de Alpine en el receso y un fuerte rumor surgido en Japón encendió las alarmas alrededor del futuro de Franco Colapinto

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Flavio Briatore habló de las prioridades de Alpine en el parate de la Fórmula 1.

Flavio Briatore habló de las prioridades de Alpine en el parate de la Fórmula 1.

El parate veraniego de la Fórmula 1 genera expectativas de cara a la parrilla de la temporada 2027. En ese contexto, Flavio Briatore sorprendió al referirse al futuro de Franco Colapinto. El asesor ejecutivo de Alpine aseguró que ahora la prioridad está puesta en el rendimiento del monoplaza antes que en la definición de sus pilotos.

Sin embargo, las versiones del mercado aceleraron la tensión. Reportes desde Japón indican que el equipo francés buscaría el regreso de Fernando Alonso, una movida que obligaría al joven argentino a buscar alternativas inmediatas para mantenerse en la Máxima.

La prioridad de Alpine y la sombra de Alonso

En declaraciones al medio The Race, el líder de la escudería con sede en Enstone fue tajante sobre la situación actual del equipo. Aunque elogió el progreso de Colapinto de un año a otro, y destacó sus actuaciones al maximizar el rendimiento del coche en momentos difíciles, remarcó que hoy la meta principal es reconstruir la estructura técnica del equipo. Por lo cual evitó confirmarlo (o descartarlo) como parte del equipo para el 2027.

“Del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad”, afirmó Briatore.

A pesar de que el italiano había señalado semanas atrás que la decisión sobre el segundo asiento se tomaría en este receso, hasta el momento prefirió no hablar del tema.

En este marco, la información publicada por AS-Web Japón sacudió el paddock y pone en una particular situación a Franco Colapinto de cara al próximo año:

  • El posible regreso de Alonso: Briatore le habría comunicado a Colapinto que busque alternativas para 2027, ya que la prioridad de Alpine sería repatriar al bicampeón español.
  • Gestiones con Williams: ante este panorama, el representante del piloto argentino ya habría iniciado conversaciones con la escudería británica para asegurarle un asiento competitivo.
  • Efecto dominó: la hipotética salida de Alonso de Aston Martin dejaría una vacante codiciada para la cual Carlos Sainz aparece como el principal candidato a reemplazarlo.

Mientras la Fórmula 1 espera el reinicio de la actividad en el Gran Premio de Países Bajos, el futuro del argentino sigue sujeto a la reestructuración de Alpine y a las maniobras de un mercado que se mantendrá al rojo vivo.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas