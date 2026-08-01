Bomba en la F1: Briatore habló sobre Colapinto y crece la versión que lo aleja de Alpine

“Del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad”, afirmó Briatore.

A pesar de que el italiano había señalado semanas atrás que la decisión sobre el segundo asiento se tomaría en este receso, hasta el momento prefirió no hablar del tema.

En este marco, la información publicada por AS-Web Japón sacudió el paddock y pone en una particular situación a Franco Colapinto de cara al próximo año:

El posible regreso de Alonso : Briatore le habría comunicado a Colapinto que busque alternativas para 2027, ya que la prioridad de Alpine sería repatriar al bicampeón español.

le habría comunicado a que busque alternativas para 2027, ya que la prioridad de Alpine sería repatriar al bicampeón español. Gestiones con Williams : ante este panorama, el representante del piloto argentino ya habría iniciado conversaciones con la escudería británica para asegurarle un asiento competitivo.

ante este panorama, el representante del piloto argentino ya habría iniciado conversaciones con la escudería británica para asegurarle un asiento competitivo. Efecto dominó : la hipotética salida de Alonso de Aston Martin dejaría una vacante codiciada para la cual Carlos Sainz aparece como el principal candidato a reemplazarlo.

Mientras la Fórmula 1 espera el reinicio de la actividad en el Gran Premio de Países Bajos, el futuro del argentino sigue sujeto a la reestructuración de Alpine y a las maniobras de un mercado que se mantendrá al rojo vivo.