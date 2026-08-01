A dos semanas de la final del Mundial, Chiqui Tapia habló de la Selección argentina

"Jugar cinco finales y ganar cuatro... Creo que es la mejor Selección argentina que hemos tenido. Nos han representado con resultados. Nos sentimos orgullosos del Mundial que hemos tenido a pesar de haber sido superados en la final por España. Estamos muy felices de que estos chicos hayan llevado nuestra bandera a lo más alto", manifestó el presidente de la AFA.

Por otra parte, Tapia resaltó la trascendencia del equipo más allá de los logros deportivos, vinculándolo directamente con la causa Malvinas: "No es fácil lograr tantos éxitos deportivos en tan poco tiempo. Nuestra Selección ha logrado en el Mundial del 2022, cuando fue campeeona, algo que hacía muchísimo tiempo no pasaba, reivindicar fuera de lo deportivo a los combatientes de Malvinas".

El posteo de AFA en la red social X.

"Y en este último Mundial, la Selección ha logrado poner en la cartera diplomática mundial nuevamente a las Malvinas. Fuera de lo épico de que la Selección jugó con el corazón, de que jugamos tres partidos de 120 minutos", completó.

Para finalizar, sentenció: "Fuera de lo épico de que la Selección jugó con el corazón, de que jugamos tres partidos de 120 minutos, yo sé que para los argentinos y argentinas, el Mundial se ganó cuando le ganamos Inglaterra, porque realmente es lo que querían todos. Estos chicos dejaron la vida y el corazón. Y todos los partidos que lograron dar vuelta los resultados fue porque siempre jugaron con el corazón, porque siempre sintieron el compromiso para con todos los argentinos y argentinas".

¿Qué es el AFA Sponsor Day?

El AFA Sponsor Day se basó en una convocatoria orientada a reconocer a más de 100 marcas que acompañaron a la Selección argentina durante el Mundial 2026. La jornada tuvo como conductor a Sergio Goycochea y contó con la presencia de Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, junto a otros integrantes del cuerpo técnico.

Por el lado dirigencial, Claudio Tapia estuvo acompañado por Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de la institución desde hace nueve años.

El evento funcionó como marco para hacer oficial la salida de Petersen, quien lideró la expansión internacional de la marca Selección y ahora enfocará su trabajo en la candidatura presidencial de Boca, de cara a las elecciones de diciembre del 2027.