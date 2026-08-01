Nicolás Bolcato: el triunfo de Independiente Rivadavia y para qué está la Lepra en el semestre

Al ser consultado sobre para qué está la Lepra en el segundo semestre de la temporada, Bolcato fue contundente: "Estamos para seguir peleando arriba y competir de la mejor manera". Por su parte, en el plano personal aseguró: "Estoy para seguir creciendo y seguir aprendiendo".

Sobre el reencuentro con los hinchas en el Bautista Gargantini, expresó: "El reencuentro con los hinchas fue muy lindo. Se extrañaba muchísimo. Fue una noche hermosa desde que empezó hasta que terminó".

Los hinchas de Independiente Rivadavia recibieron una gran noticia

En la previa del partido con Huracán el propio presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, había adelantado que la dirigencia le daría una sorpresa a los hinchas y finalmente fue el anuncio de la renovación del contrato de Alfredo Berti como director técnico.

"Que bueno que seguimos juntos", dijo ante la ovación de los hinchas el artífice del ascenso en 2023 y del título de la Copa Argentina en 2025.

A Berti se le vencía su contrato en diciembre del corriente año y ante esta situación la Comisión Directiva optó por tomar cartas en el asunto.

Como consecuencia, las partes llegaron a un rápido acuerdo y Alfredo Jesús Berti seguirá en el cargo por, al menos, dos temporadas más. Es decir, estampó su firma hasta diciembre del 2028.