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Nicolás Bolcato: el triunfo de Independiente Rivadavia y para qué está la Lepra en el semestre

Nicolás Bolcato habló tras la victoria de Independiente Rivadavia. El joven arquero fue consultado para qué está la Lepra en la temporada y no dudó en responder

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Nicolás Bolcato analizó el triunfo de Independiente Rivadavia.

Nicolás Bolcato analizó el triunfo de Independiente Rivadavia.

Instagram Nicolás Bolcato

Independiente Rivadavia consiguió un triunfazo en el Bautista Gargantini. Luego de vencer 2-1 a Huracán en el reencuentro con sus hinchas tras más de dos meses y medio de su última presentación como local, uno de los que alzó la voz fue Nicolás Bolcato.

El arquero, que con buenas intervenciones logró sostener la diferencia a lo largo del complemento, expresó sus emociones post segunda victoria del semestre (la primera fue ante Tigre en Copa Argentina).

Nicol&aacute;s Bolcato recibi&oacute; apenas un gol en los tres partidos disputados en el semestre.

Nicolás Bolcato recibió apenas un gol en los tres partidos disputados en el semestre.

La palabra de Nicolás Bolcato

Para comenzar, el arquero de Independiente Rivadavia manifestó: "El gol de entrada en el segundo tiempo nos cambió el panorama. Supimos sostenerlo, que eso también es muy importante. Tuvimos chances para hacer más goles también. Al final conseguimos los tres puntos que es lo más importante".

Al ser consultado sobre para qué está la Lepra en el segundo semestre de la temporada, Bolcato fue contundente: "Estamos para seguir peleando arriba y competir de la mejor manera". Por su parte, en el plano personal aseguró: "Estoy para seguir creciendo y seguir aprendiendo".

Sobre el reencuentro con los hinchas en el Bautista Gargantini, expresó: "El reencuentro con los hinchas fue muy lindo. Se extrañaba muchísimo. Fue una noche hermosa desde que empezó hasta que terminó".

Los hinchas de Independiente Rivadavia recibieron una gran noticia

En la previa del partido con Huracán el propio presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, había adelantado que la dirigencia le daría una sorpresa a los hinchas y finalmente fue el anuncio de la renovación del contrato de Alfredo Berti como director técnico.

"Que bueno que seguimos juntos", dijo ante la ovación de los hinchas el artífice del ascenso en 2023 y del título de la Copa Argentina en 2025.

A Berti se le vencía su contrato en diciembre del corriente año y ante esta situación la Comisión Directiva optó por tomar cartas en el asunto.

Como consecuencia, las partes llegaron a un rápido acuerdo y Alfredo Jesús Berti seguirá en el cargo por, al menos, dos temporadas más. Es decir, estampó su firma hasta diciembre del 2028.

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