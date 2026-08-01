Gimnasia y Esgrima se reencontró con su público para recibir a Unión en el Parque

Gimnasia y Esgrima cayó en la semana ante San Lorenzo y este sábado volvió al estadio Víctor Legrotaglie para recibir a Unión de de Santa Fe por la 3ra fecha del Torneo Clausura y reencontrarse con su público.
Gimnasia y Esgrima se reencontró con su público y con el triunfo ante Unión, en el estadio Víctor Legrotaglie.
Gimnasia y Esgrima cayó en la semana ante San Lorenzo y este sábado volvió al estadio Víctor Legrotaglie para recibir a Unión de de Santa Fe por la 3ra fecha del Torneo Clausura y reencontrarse con su público.
Los simpatizantes del Lobo, como en cada partido, disfrutaron en buen número de una tarde cálida en el Parque General San Martín, donde el equipo llegó a 5 victorias seguidas desde que llegó Darío Franco.
La gente de Gimnasia y Esgrima llegó ilusionada y se fue más que conforme con la campaña que viene haciendo el Lobo, sobre todo en casa.
Diego Mondino salió lesionado ante San Lorenzo y quedó descartado para jugar este sábado.
El capitán blanquinegro sufrió una distensión muscular en el posterior de su pierna izquierda y tendrá varios días de recuperación.
El doctor Bertona confirmó que el próximo miércoles será intervenido Franco Saavedra quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
El defensor estaba cumpliendo una suspensión de 3 partidos, se lesionó en una práctica y tendrá una inactividad de 7 a 9 meses.
El próximo compromiso del Lobo será ante Instituto, en Alta Córdoba, por la 4ta fecha aunque todavía no se confirmó el día y horario del encuentro.
Luego se medirá con Talleres de Córdoba, el equipo conducido por Jorge Sampaoli que empezó el Clausura con dos derrotas seguidas.