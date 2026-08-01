Gimnasia y Esgrima se reencontró con su público para recibir a Unión en el Parque

La voz del hincha del Lobo en el Víctor Legrotaglie

Sin Diego Mondino ante el Tatengue

Diego Mondino salió lesionado ante San Lorenzo y quedó descartado para jugar este sábado.

El capitán blanquinegro sufrió una distensión muscular en el posterior de su pierna izquierda y tendrá varios días de recuperación.

Foto: Axel Lloret/UNO

Franco Saavedra será intervenido

El doctor Bertona confirmó que el próximo miércoles será intervenido Franco Saavedra quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El defensor estaba cumpliendo una suspensión de 3 partidos, se lesionó en una práctica y tendrá una inactividad de 7 a 9 meses.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

El próximo compromiso del Lobo será ante Instituto, en Alta Córdoba, por la 4ta fecha aunque todavía no se confirmó el día y horario del encuentro.

Foto: Axel Lloret/UNO

Luego se medirá con Talleres de Córdoba, el equipo conducido por Jorge Sampaoli que empezó el Clausura con dos derrotas seguidas.