Gimnasia y San Lorenzo igualan sin goles en el Nuevo Gasómetro

En el marco de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza iguala sin goles con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El árbitro encargado de impartir justicia es Fernando Echenique.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San Lorenzo no se sacan diferencias en el Nuevo Gasómertro
En el marco de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza iguala sin goles con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El árbitro encargado de impartir justicia es Fernando Echenique.
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El Lobo, de la mano de Darío Franco, comenzó con el pie derecho su participación en el torneo. El pasado viernes le ganó 1-0 a Central Córdoba en el Víctor Legrotaglie. El gol del triunfo lo convirtió Agustin Modica.
San Lorenzo, por su parte, no pudo contra Lanús en condición de visitante. El equipo de Pipo Gorosito cayó por la mínima diferencia y no pudo levantar cabeza tras haber quedado eliminado de la Copa Argentina (ante Riestra por penales).