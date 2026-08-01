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Comunicado

UEFA celebra el freno a la venta del Mundial, pero le suelta la mano a Infantino

UEFA festejó el rechazo al polémico proyecto, acusó a Gianni Infantino de perder la confianza del fútbol y exigió investigar los planes secretos de la entidad

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
UEFA emitió un nuevo comunicado en medio de su pelea con FIFA.

UEFA emitió un nuevo comunicado en medio de su pelea con FIFA.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, anunció que el proyecto que fomentado para privatizar la gestión de las competencias de cara al Mundial 2030 fue anulado. Durante la jornada de este sábado, y luego de su explosivo comunicado, UEFA celebró esta detemrinación.

A través de un nuevo escrito, la confederación exigió pedir cuentas a los responsables de estos planes secretos. Además, destacó que el dirigente suizo perdió el respaldo europeo y el de muchos miembros del fútbol.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, junto a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, junto a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

La UEFA exige explicaciones y apunta al futuro de la FIFA

En su descargo, UEFA agradeció expresamente a aficionados, ligas, clubes, jugadores, asociaciones, confederaciones y jefes de Estado que se opusieron al proyecto. Para el organismo, la firme postura colectiva demostró con claridad al presidente de la FIFA que el fútbol no está a la venta.

Asimismo, la entidad lanzó una dura advertencia sobre el rumbo institucional actual: "No podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".

Infantino fue se&ntilde;alado por UEFA.

Infantino fue señalado por UEFA.

Cuestionando directamente la gestión de Infantino, UEFA señaló que, a pesar de contar con reservas superiores a los 5.000 millones de dólares, el dirigente no ha utilizado el dinero de las asociaciones en beneficio del deporte.

Por ello, anunció que comenzará a trabajar de inmediato con socios de todo el mundo para proponer un nuevo esquema de distribución de recursos mediante el programa FIFA Forward.

Finalmente, aunque calificó la marcha atrás en la venta del torneo como una victoria para el fútbol global, la UEFA advirtió que esto no debe ser el final de la historia, remarcando que la tarea de reconstruir la confianza en la FIFA apenas acaba de empezar.

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